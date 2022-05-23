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Пытался спрыгнуть с моста: спасение мужчины попало на видео в Шымкенте

Шымкент, мост, мужчина, суицид, полиция, комментарий Фото: pexels
В Шымкенте на видеожетон полицейского попало спасение мужчины, который пытался спрыгнуть с моста, передает Zakon.kz.

Как сообщили в городском департаменте полиции, инцидент произошел на мосту по ул. Капал батыра. К инспектору Полка патрульной полиции обратился очевидец.

Полицейский Жанболат Тастахов направился в сторону моста, где обнаружил стоящего за перилами мужчину. Страж порядка, удерживая мужчину от падения разговором, незаметно подошел к нему и, схватив, перетащил в безопасное место. Произошедшее записалось на видеожетон полицейского.Пресс-служба ДП Шымкента

По камерам видеонаблюдения Центра оперативного управления установлено, что сначала мужчина несколько раз лег на проезжую часть дороги перед движущимися автомобилями.

Ежедневно во время несения службы сталкиваюсь с различными обстоятельствами. Всегда изо всех сил стараюсь оказывать помощь гражданам в трудную минуту. Слава Богу, успел спасти мужчину.Жанболат Тастахов
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