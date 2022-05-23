Пытался спрыгнуть с моста: спасение мужчины попало на видео в Шымкенте

В Шымкенте на видеожетон полицейского попало спасение мужчины, который пытался спрыгнуть с моста, передает Zakon.kz.

Как сообщили в городском департаменте полиции, инцидент произошел на мосту по ул. Капал батыра. К инспектору Полка патрульной полиции обратился очевидец.

Полицейский Жанболат Тастахов направился в сторону моста, где обнаружил стоящего за перилами мужчину. Страж порядка, удерживая мужчину от падения разговором, незаметно подошел к нему и, схватив, перетащил в безопасное место. Произошедшее записалось на видеожетон полицейского. Пресс-служба ДП Шымкента

По камерам видеонаблюдения Центра оперативного управления установлено, что сначала мужчина несколько раз лег на проезжую часть дороги перед движущимися автомобилями.