Пытался спрыгнуть с моста: спасение мужчины попало на видео в Шымкенте
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В Шымкенте на видеожетон полицейского попало спасение мужчины, который пытался спрыгнуть с моста, передает Zakon.kz.
Как сообщили в городском департаменте полиции, инцидент произошел на мосту по ул. Капал батыра. К инспектору Полка патрульной полиции обратился очевидец.
Полицейский Жанболат Тастахов направился в сторону моста, где обнаружил стоящего за перилами мужчину. Страж порядка, удерживая мужчину от падения разговором, незаметно подошел к нему и, схватив, перетащил в безопасное место. Произошедшее записалось на видеожетон полицейского.Пресс-служба ДП Шымкента
По камерам видеонаблюдения Центра оперативного управления установлено, что сначала мужчина несколько раз лег на проезжую часть дороги перед движущимися автомобилями.
Ежедневно во время несения службы сталкиваюсь с различными обстоятельствами. Всегда изо всех сил стараюсь оказывать помощь гражданам в трудную минуту. Слава Богу, успел спасти мужчину.Жанболат Тастахов