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Мужчина пытался спрыгнуть с моста БАКАД

Мост Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области
На Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороге парень пытался спрыгнуть с моста из-за девушки, но его удалось остановить, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел приблизительно в 12:30 на трассе БАКАД вблизи села Кызылкайрат Талгарского района. Мужчина 1990 года рождения хотел спрыгнуть с моста на трассе. На место происшествия незамедлительно были направлены спасатели и техника ДЧС Алматинской области.

"По прибытии на место происшествия в 12:45 часов на месте уже находились сотрудники полиции и вели диалог с мужчиной. Переговоры дали положительный результат, и мужчина обратно перелез через перекладину моста. Жизни мужчины ничего не грозит", – сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

По словам очевидцев, на попытку суицида мужчину натолкнула ссора с девушкой.

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