Брак по расчету: астрологи рассказали, с кем нужно вступать в союз

Астрологи рассказали, с кем же вступить в союз представителям разных зодиакальных созвездий, чтобы заработать и сохранить как можно больше денег, передает Zakon.kz.

Как пишет интернет-издание «Пятый канал», от того, к какому знаку зодиака принадлежат мужчина и женщина, часто зависят не только их взаимоотношения, но и финансовое благополучие обоих.

Овны

Рожденным под этим созвездием астрологи советуют обратить внимание на представителей стихии воздуха.

Водолеи и Весы являются неплохими помощниками в достижении финансового благополучия, а вот Скорпионы, вступившие в отношения с Овнами, смогут быстро и легко их разорить.

Тельцы

По мнению экспертов по звездам, финансовый успех представителям этого знака зодиака сулит союз со Скорпионами, а также с Водолеями.

Но лучшими партнерами для Тельцов станут представители стихии огня: Львы, Стрельцы и Овны.

Близнецы

Рожденным под этим созвездием, по мнению астрологов, нужно искать партнера, который родился под знаком Льва, Овна и Стрельца.

А вот Козероги, Девы и Тельцы рядом с Близнецами смогут наладить свое финансовое положение. Скорпионы же в силах полностью обанкротить Близнецов.

Раки

Чтобы стать успешнее и получать за свою работу больше денег, представителям этого знака зодиака эксперты по звездам советуют искать половинку среди огненных знаков – Львов, Стрельцов и Овнов.

Неплохим вариантом может быть союз с Тельцом. Весы тоже могут принести Ракам финансовый успех.

Львы

Как считают астрологи, если Львы свяжут свою жизнь с Близнецами, то будут в буквальном смысле притягивать деньги друг к другу.

Также для рожденных под этим созвездием могут стать полезными партнерами Весы и Водолеи. А вот со Скорпионами лучше не связываться, им под силу растранжирить все, что заработают Львы.

Девы

Жаждущим денег Девам эксперты по звездам советуют строить отношения со Скорпионами.

Также удачными с финансовой точки зрения станут отношения с представителями стихии огня. Правда, периоды любви между Девой и огненным партнером будут часто сменяться ссорами и взаимными претензиями.

Весы

Всем, кто занимается предпринимательством и бизнесом, близкие отношения с Весами приносят финансовый успех.

Но представителям этого знака зодиака сложнее найти того, кто поможет приумножить богатство. Единственный подходящий вариант — Стрельцы.

Скорпион

По мнению астрологов, рожденные под этим созвездием не смогут принести богатства своей половинке – они «отводят» деньги от представителей других знаков.

Союз со Скорпионом не принесет финансовых проблем только земным знакам – Тельцам, Девам и Козерогам. Самим же Скорпионам полезнее вступать в отношения с представителями стихии огня.

Стрелец

Настроенным на богатство Стрельцам эксперты по звездам советуют вступать в романтические отношения с Водолеями или Весами – такой союз принесет пользу обеим сторонам.

Стрельцы, Козероги и Девы сделают так, что люди, рожденные под знаком Стрельца, никогда и ни в чем не будут нуждаться.

Козероги

По мнению астрологов, если представитель этого знака зодиака выберет в избранники Скорпиона, то ему придется одному обеспечивать обоих. Козерог с этим прекрасно справится.

Стабильные высокие заработки гарантированы Козерогам только в том случае, если они свяжут свою жизнь со Стрельцами, Овнами или Львами.

Водолеи

Для Водолеев, как и для других воздушных знаков, наиболее благоприятным может стать союз с представителями стихии огня – Стрельцами, Львами и Овнами.

Также финансовые дела пойдут неплохо, если Водолеи свяжут свою жизнь с Весами или Тельцами. А вот Скорпионов стоит избегать.

Рыбы

Как отметили эксперты по звездам, Овны лучше всего смогут повлиять на финансовое благополучие Рыб.

Но вот характерами Рыбы с Овнами могут не сойтись. Чего не скажешь о союзе с Козерогами, Девами или Тельцами. Правда, Рыбы, вступившие с кем-то из этих троих в романтический союз, рискуют стать иждивенцами.