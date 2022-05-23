В двух городах Казахстана зафиксированы случаи заболевания COVID-19

В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили данные об эпидситуации в Казахстане на 22 мая, передает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано шесть новых случаев заболевания КВИ, из них:

в Нур-Султане – 3;

в Алматы – 3.

Всего в стране подтверждено 1 305 697 случаев.

В Казахстане пять человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 2;

в Алматы – 3.