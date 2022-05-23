В двух городах Казахстана зафиксированы случаи заболевания COVID-19
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В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили данные об эпидситуации в Казахстане на 22 мая, передает Zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано шесть новых случаев заболевания КВИ, из них:
в Нур-Султане – 3;
в Алматы – 3.
В Казахстане пять человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
Всего в стране подтверждено 1 305 697 случаев.
в Нур-Султане – 2;
в Алматы – 3.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 291 954 человека.