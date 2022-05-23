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В двух городах Казахстана зафиксированы случаи заболевания COVID-19

коронавирус, заболевшие Фото: pixabay
В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили данные об эпидситуации в Казахстане на 22 мая, передает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано шесть новых случаев заболевания КВИ, из них:

  • в Нур-Султане – 3;

  • в Алматы – 3.

Всего в стране подтверждено 1 305 697 случаев.

В Казахстане пять человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 2;

  • в Алматы – 3.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 291 954 человека.

Анастасия Стативкина
COVID-19 Казахстан
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