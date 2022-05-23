Сильные дожди и заморозки ожидаются в Казахстане в ближайшие три дня

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 24-26 мая. Ожидаются сильные дожди с грозами, ветер и град, передает Zakon.kz.