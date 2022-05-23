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Сильные дожди и заморозки ожидаются в Казахстане в ближайшие три дня

Погода, Казахстан Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 24-26 мая. Ожидаются сильные дожди с грозами, ветер и град, передает Zakon.kz.

По информации РГП «Казгидромет», атмосферные фронтальные разделы, связанные с циклоном из района Екатеринбурга, обеспечат неустойчивый характер погоды в большинстве областей республики.

Пройдут дожди с грозами и усилением ветра, возможно выпадение града, а 26 мая ночью на северо-западе ожидаются сильные дожди. РГП «Казгидромет»

В конце периода на запад страны распространится отрог северо-западного антициклона, ожидается прекращение осадков и небольшое понижение температуры воздуха.

В ночные и утренние часы 24 мая в центре, на востоке, 26 мая на западе на поверхности почвы возможны заморозки до 2°C, – сообщили в ведомстве.
Анастасия Стативкина
Казгидромет Казахстан
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