Сильные дожди и заморозки ожидаются в Казахстане в ближайшие три дня
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 24-26 мая. Ожидаются сильные дожди с грозами, ветер и град, передает Zakon.kz.
По информации РГП «Казгидромет», атмосферные фронтальные разделы, связанные с циклоном из района Екатеринбурга, обеспечат неустойчивый характер погоды в большинстве областей республики.
Пройдут дожди с грозами и усилением ветра, возможно выпадение града, а 26 мая ночью на северо-западе ожидаются сильные дожди. РГП «Казгидромет»
В конце периода на запад страны распространится отрог северо-западного антициклона, ожидается прекращение осадков и небольшое понижение температуры воздуха.
В ночные и утренние часы 24 мая в центре, на востоке, 26 мая на западе на поверхности почвы возможны заморозки до 2°C, – сообщили в ведомстве.