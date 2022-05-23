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Масштабное строительство парка в Актау сняли с высоты птичьего полета

парк в Актау Фото: скриншот видео
Житель Актау Нуркен Тажибай на странице в Instagram поделился с подписчиками видео грандиозного строительства парка в Актау, сообщает Zakon.kz.
А вы знали, что в 40-м микрорайоне Актау строится крупнейший Парк Первого Президента? – отмечено в подписи к публикации.

Некоторые комментаторы с удивлением отметили, что узнали об этом благодаря блогеру.

О строительстве парка стало известно в конце 2021 года. Его территория составляет 23 гектара. По данным интернет-издания Lada, он станет крупнейшим в регионе.

Здесь будут площадки для активного отдыха горожан и прогулочные зоны. В парке планируется установить аллею цветов, музыкальный фонтан, детские игровые площадки, построить беговые и велосипедные дорожки.

Самое главное – для полива зеленых насаждений в парке будут использоваться подземные воды, а для освещения – солнечный свет, то есть инженерные и электрические сети по городу не понесут никакой нагрузки, – заявил тогда руководитель подрядной организации Сунгат Муналбаев.
Анастасия Московчук
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