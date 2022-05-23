Паспорт с чипом для слежения — в МВД разъяснили видеоролик в соцсетях

В Казахстане электронные паспорта, а также удостоверения личности с микросхемой выпускаются с 2009 года. Об этом на брифинге сообщила представитель МВД Республики Казахстан Шугыла Турлыбек, передает корреспондент Zakon.kz.

Миграционная служба разъяснила наличие чипа в казахстанских паспортах. Поводом послужил видеоролик в cоциальной сети Instagram, где казахстанец обнаруживает в документе чип, якобы предназначенный для слежения за гражданами. Отметим, что электронные паспорта внедрены во многих странах мира. Представитель МВД Республики Казахстан Шугыла Турлыбек

Она напомнила, что в Казахстане электронные паспорта, а также удостоверения личности с микросхемой выпускаются с 2009 года.

По информации МВД, чип предназначен для хранения персональных данных и позволяет автоматически идентифицировать личность.

Паспорта с чипом введены для упрощения прохождения погранично-пропускных пунктов и паспортно-визового контроля других стран посредством их электронных систем. Чипы в паспортах взаимодействуют только со специальными считывающими устройствами при пересечении границы. Представитель МВД Шугыла Турлыбек

Как сообщалось ранее в МВД, аналогичные микросхемы в паспортах используются в США, Канаде, странах Евросоюза, Китае, Японии, Малайзии, Сингапуре, Австралии, странах Прибалтики и СНГ. Поэтому сообщения о том, что в казахстанских паспортах находятся следящие устройства – ложь.