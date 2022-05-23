Более тысячи единиц огнестрельного оружия добровольно сдали за неделю казахстанцы

В Казахстане за месяц проведения акции в полицию добровольно сдано более тысячи единиц огнестрельного оружия. Об этом на брифинге сообщила представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент Zakon.kz.

МВД продолжает республиканскую акцию по выкупу у населения незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. За добровольную сдачу вооружения предусматривается выплата в сумме от 10 до 100 месячных расчетных показателей за каждую единицу оружия, в зависимости от состояния. За месяц проведения акции в полицию добровольно сдано более тысячи единиц огнестрельного оружия. Представитель МВД РК Шугыла Турлыбек

По данным ведомства, из них одно нарезное автоматическое, 167 – единиц нарезного длинноствольного, четыре – нарезного короткоствольного, 910 – гладкоствольного, 11 – травматического, пять взрывчатых устройств и более 8 тыс. патронов к нарезному оружию.

Прием предметов вооружения производится в каждом территориальном органе полиции. В целях предотвращения травм просим не производить никаких действий со взрывчатыми материалами и боеприпасами, ни в коем случае не пытаться транспортировать их, а сообщать об этом в полицию. Шугыла Турлыбек

В МВД напомнили, что граждане, добровольно сдавшие незарегистрированное огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной и административной ответственности.