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Более тысячи единиц огнестрельного оружия добровольно сдали за неделю казахстанцы

РК, оружие, ружья, МВД Фото: polisia.kz
В Казахстане за месяц проведения акции в полицию добровольно сдано более тысячи единиц огнестрельного оружия. Об этом на брифинге сообщила представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент Zakon.kz.
МВД продолжает республиканскую акцию по выкупу у населения незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. За добровольную сдачу вооружения предусматривается выплата в сумме от 10 до 100 месячных расчетных показателей за каждую единицу оружия, в зависимости от состояния. За месяц проведения акции в полицию добровольно сдано более тысячи единиц огнестрельного оружия.Представитель МВД РК Шугыла Турлыбек

По данным ведомства, из них одно нарезное автоматическое, 167 – единиц нарезного длинноствольного, четыре – нарезного короткоствольного, 910 – гладкоствольного, 11 – травматического, пять взрывчатых устройств и более 8 тыс. патронов к нарезному оружию.

Прием предметов вооружения производится в каждом территориальном органе полиции. В целях предотвращения травм просим не производить никаких действий со взрывчатыми материалами и боеприпасами, ни в коем случае не пытаться транспортировать их, а сообщать об этом в полицию.Шугыла Турлыбек

В МВД напомнили, что граждане, добровольно сдавшие незарегистрированное огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной и административной ответственности.

Айша Тулеубекова
МВД РК Казахстан
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