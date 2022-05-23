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Цена на золото продолжает расти

цена на золото растет Фото: pixabay
Эксперты утром 23 мая зафиксировали рост цен на золото на фоне подешевевшего доллара, передает Zakon.kz.

Как свидетельствуют данные торгов, по состоянию на 11:05 по времени Нур-Султана цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 11,34 доллара, или на 0,62%, составив 1853,43 доллара за тройскую унцию.

Кроме того, июльский фьючерс на серебро дорожает на 0,95% – до 21,878 доллара за унцию.

Поддержку драгоценному металлу оказывает индекс доллара, который снижается на 0,43%, до 102,7 пункта. Более дешевый доллар делает золото наиболее выгодным для покупки, – отмечается в сообщении Прайм.

По мнению аналитиков Oanda, стоимость золота уверенно находится выше уровня 1800 долларов и, согласно финансовому прогнозу, может снова стать привлекательной, поскольку инвесторы ожидают очередного раунда продаж на фондовом рынке.

Оксана Житникова
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