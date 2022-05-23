«Инвестиции» в криптовалюту: у актюбинца выманили три миллиона тенге

Житель Актобе увидел объявление, в котором говорилось о выгодном заработке с помощью инвестирования в криптовалюту. Недолго думая, он позвонил по номеру телефона. Собеседник уточнил: нужно внести первый взнос, передает Zakon.kz.

С мужчиной неоднократно связывались по Skype. Ему рассказали, как покупать акции. Далее все действия мужчина осуществлял под руководством незнакомца.

Неустановленное лицо заставляло потерпевшего отправить средства. Потерпевший перевел фото своей банковской карты. Ему пообещали, что скоро он получит обещанный доход от инвестирования. Мужчина лишился более трех миллионов тенге.

По факту проводится досудебное расследование по ст. 190 УК РК «Мошенничество», а также оперативные мероприятия по установлению и задержанию подозреваемого лица.