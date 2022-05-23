Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

«Инвестиции» в криптовалюту: у актюбинца выманили три миллиона тенге

инвестиции, обман, Актобе Сурет: pexels
Житель Актобе увидел объявление, в котором говорилось о выгодном заработке с помощью инвестирования в криптовалюту. Недолго думая, он позвонил по номеру телефона. Собеседник уточнил: нужно внести первый взнос, передает Zakon.kz.

С мужчиной неоднократно связывались по Skype. Ему рассказали, как покупать акции. Далее все действия мужчина осуществлял под руководством незнакомца.

Неустановленное лицо заставляло потерпевшего отправить средства. Потерпевший перевел фото своей банковской карты. Ему пообещали, что скоро он получит обещанный доход от инвестирования. Мужчина лишился более трех миллионов тенге.

По факту проводится досудебное расследование по ст. 190 УК РК «Мошенничество», а также оперативные мероприятия по установлению и задержанию подозреваемого лица.

Ирина Лукичева
Актобе
Все
Димаш Кудайберген назвал величайшего музыканта
В Норвегии ответили на предложение Польши «поделиться сверхдоходами»
Тамара Дуйсенова о снижении пенсионного возраста для женщин: Рассматриваем
Эксперт назвал самую энергозатратную бытовую технику
Паспорт с чипом для слежения — в МВД разъяснили видеоролик в соцсетях
Масштабное строительство парка в Актау сняли с высоты птичьего полета
В Алматы закроют проезд по нескольким улицам
Ситуация в Украине: покушение на мэра Энергодара, особый статус для граждан Польши
Главная Топ LIVE Все
bellz
Будьте в тренде новостей!
Включите уведомления и получайте проверенные новости первым.

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления