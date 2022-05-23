Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Заблудились в тумане: четырех туристов спасли в Туркестанской области

Туркестанская область, горы, туристы, туман, пропали, ДЧС Фото: пресс-служба ДЧС Туркестанской области
Четыре туриста заблудились из-за тумана в горах Туркестанской области. Спасателям удалось найти их и спасти, в медпомощи они не нуждались, передает Zakon.kz.

Как уточнили в областном ДЧС, сообщение об исчезновении четырех отдыхающих поступило на контактный пункт «112» 22 мая в 22:10.

Туркестанская область, горы, туристы, туман, пропали, ДЧС

Фото: пресс-служба ДЧС Туркестанской области

Они в 11:00 выехали от озера Сусинген в сторону зоны отдыха «Алтын-Дан» и не вернулись.Пресс-служба ДЧС Туркестанской области

Туркестанская область, горы, туристы, туман, пропали, ДЧС

Фото: пресс-служба ДЧС Туркестанской области

В поисках были задействованы 17 спасателей, один сотрудник кинологического отдела с собакой, две единицы техники и четыре сотрудника ДП, пять сотрудников Национального парка.

Туркестанская область, горы, туристы, туман, пропали, ДЧС

Фото: пресс-служба ДЧС Туркестанской области

В ведомстве отметили, что с ними удалось связаться 22 мая в 23:10 и 23 мая в 02:32.

Туркестанская область, горы, туристы, туман, пропали, ДЧС

Фото: пресс-служба ДЧС Туркестанской области

Четырех пропавших обнаружили в горном районе Кулыншакты (в 10 км от ущелья Наутсай).

Туркестанская область, горы, туристы, туман, пропали, ДЧС

Фото: пресс-служба ДЧС Туркестанской области

По словам пропавших, они заблудились в тумане.

Туркестанская область, горы, туристы, туман, пропали, ДЧС

Фото: пресс-служба ДЧС Туркестанской области

В 06:35 поисковая группа выгрузила и спасла пропавших, которым медицинская помощь не потребовалась.Пресс-служба ДЧС Туркестанской области

Туркестанская область, горы, туристы, туман, пропали, ДЧС

Фото: пресс-служба ДЧС Туркестанской области

Если вы отправляетесь на прогулку в горы, не ходите по незнакомому маршруту. Носите удобную одежду (желательно носить специальную обувь). Помните, что горная местность опасна, предупреждает ДЧС Туркестанской области.

Динара Халдарова
Туркестан Туркестанская область
Все
Димаш Кудайберген назвал величайшего музыканта
В Норвегии ответили на предложение Польши «поделиться сверхдоходами»
Тамара Дуйсенова о снижении пенсионного возраста для женщин: Рассматриваем
Эксперт назвал самую энергозатратную бытовую технику
Паспорт с чипом для слежения — в МВД разъяснили видеоролик в соцсетях
Масштабное строительство парка в Актау сняли с высоты птичьего полета
В Алматы закроют проезд по нескольким улицам
Ситуация в Украине: покушение на мэра Энергодара, особый статус для граждан Польши
Главная Топ LIVE Все
bellz
Будьте в тренде новостей!
Включите уведомления и получайте проверенные новости первым.

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления