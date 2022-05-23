Заблудились в тумане: четырех туристов спасли в Туркестанской области
Как уточнили в областном ДЧС, сообщение об исчезновении четырех отдыхающих поступило на контактный пункт «112» 22 мая в 22:10.
Фото: пресс-служба ДЧС Туркестанской области
Они в 11:00 выехали от озера Сусинген в сторону зоны отдыха «Алтын-Дан» и не вернулись.Пресс-служба ДЧС Туркестанской области
Фото: пресс-служба ДЧС Туркестанской области
В поисках были задействованы 17 спасателей, один сотрудник кинологического отдела с собакой, две единицы техники и четыре сотрудника ДП, пять сотрудников Национального парка.
Фото: пресс-служба ДЧС Туркестанской области
В ведомстве отметили, что с ними удалось связаться 22 мая в 23:10 и 23 мая в 02:32.
Фото: пресс-служба ДЧС Туркестанской области
Четырех пропавших обнаружили в горном районе Кулыншакты (в 10 км от ущелья Наутсай).
Фото: пресс-служба ДЧС Туркестанской области
По словам пропавших, они заблудились в тумане.
Фото: пресс-служба ДЧС Туркестанской области
В 06:35 поисковая группа выгрузила и спасла пропавших, которым медицинская помощь не потребовалась.Пресс-служба ДЧС Туркестанской области
Фото: пресс-служба ДЧС Туркестанской области
Если вы отправляетесь на прогулку в горы, не ходите по незнакомому маршруту. Носите удобную одежду (желательно носить специальную обувь). Помните, что горная местность опасна, предупреждает ДЧС Туркестанской области.