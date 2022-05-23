Заблудились в тумане: четырех туристов спасли в Туркестанской области

Четыре туриста заблудились из-за тумана в горах Туркестанской области. Спасателям удалось найти их и спасти, в медпомощи они не нуждались, передает Zakon.kz.

Как уточнили в областном ДЧС, сообщение об исчезновении четырех отдыхающих поступило на контактный пункт «112» 22 мая в 22:10.

Фото: пресс-служба ДЧС Туркестанской области

Они в 11:00 выехали от озера Сусинген в сторону зоны отдыха «Алтын-Дан» и не вернулись. Пресс-служба ДЧС Туркестанской области

Фото: пресс-служба ДЧС Туркестанской области

В поисках были задействованы 17 спасателей, один сотрудник кинологического отдела с собакой, две единицы техники и четыре сотрудника ДП, пять сотрудников Национального парка.

Фото: пресс-служба ДЧС Туркестанской области

В ведомстве отметили, что с ними удалось связаться 22 мая в 23:10 и 23 мая в 02:32.

Фото: пресс-служба ДЧС Туркестанской области

Четырех пропавших обнаружили в горном районе Кулыншакты (в 10 км от ущелья Наутсай).

Фото: пресс-служба ДЧС Туркестанской области

По словам пропавших, они заблудились в тумане.

Фото: пресс-служба ДЧС Туркестанской области

В 06:35 поисковая группа выгрузила и спасла пропавших, которым медицинская помощь не потребовалась. Пресс-служба ДЧС Туркестанской области

Фото: пресс-служба ДЧС Туркестанской области