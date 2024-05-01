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Трое туристов застряли на вершине горы в Туркестанской области

Трое туристов застряли на вершине горы в Туркестанской области, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2024 22:50 Фото: pixabay
Троих туристов 1 мая эвакуировали спасатели с горы в Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС Казахстана, инцидент произошел в ущелье Каскасу, около села Верхний. 

"Двое мужчин и женщина поднялись в горы на высоту около 2800 км над уровнем моря и не смогли самостоятельно вернуться. Спасатели оперативно пришли им на помощь. Взобравшись на вершину, помогли туристам спуститься", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в медицинской помощи они не нуждались. 

Ранее похожая история произошла в Алматинской области. 22 марта в Уйгурском районе семеро отдыхающих днем проехали в брод реку Шарын на другой берег. Но позже не смогли самостоятельно вернуться обратно. 

Диана Абдуллаева
МЧС РК Туркестанская область 2024 год Туризм Горы
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