Трое туристов застряли на вершине горы в Туркестанской области

Троих туристов 1 мая эвакуировали спасатели с горы в Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС Казахстана, инцидент произошел в ущелье Каскасу, около села Верхний.

"Двое мужчин и женщина поднялись в горы на высоту около 2800 км над уровнем моря и не смогли самостоятельно вернуться. Спасатели оперативно пришли им на помощь. Взобравшись на вершину, помогли туристам спуститься", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в медицинской помощи они не нуждались.

Ранее похожая история произошла в Алматинской области. 22 марта в Уйгурском районе семеро отдыхающих днем проехали в брод реку Шарын на другой берег. Но позже не смогли самостоятельно вернуться обратно.