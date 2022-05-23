Мама павлодарского школьника обратилась в суд из-за «четверки»
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В Павлодаре мама школьника оспорила в суде решение об отказе в пересмотре оценки по одному предмету, передает Zakon.kz.
В суде выяснилось, что ученику по итогам полугодия необоснованно выставлена «четверка». Соответственно, за год выставлена такая же оценка.Пресс-служба Специализированного межрайонного административного суда Павлодарской области
Суд привлек к участию в деле Министерство образования и науки.
Представитель министерства посчитал, что оценка подлежит пересмотру по среднеарифметическому расчету.Пресс-служба СМАС Павлодарской области
Как уточнили в суде, стороны примирились.
Школа обязана на повторном заседании комиссии пересмотреть спорную оценку ученика... Иск возвращен в связи с примирением.Пресс-служба СМАС Павлодарской области