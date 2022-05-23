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Мама павлодарского школьника обратилась в суд из-за «четверки»

Павлодар, школьник, четверка, суд Фото: pixabay
В Павлодаре мама школьника оспорила в суде решение об отказе в пересмотре оценки по одному предмету, передает Zakon.kz.
В суде выяснилось, что ученику по итогам полугодия необоснованно выставлена «четверка». Соответственно, за год выставлена такая же оценка.Пресс-служба Специализированного межрайонного административного суда Павлодарской области

Суд привлек к участию в деле Министерство образования и науки.

Представитель министерства посчитал, что оценка подлежит пересмотру по среднеарифметическому расчету.Пресс-служба СМАС Павлодарской области

Как уточнили в суде, стороны примирились.

Школа обязана на повторном заседании комиссии пересмотреть спорную оценку ученика... Иск возвращен в связи с примирением.Пресс-служба СМАС Павлодарской области
Динара Халдарова
Павлодар Павлодарская область
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