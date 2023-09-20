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Суд наказал маму ученика, подвергшегося издевательствам в школе Актобе

Суд наказал маму актюбинского школьника, подвергшегося издевательствам со стороны одноклассников Фото: zakon.kz
Мама школьника, который получил черепно-мозговую травму в результате драки с одноклассниками, хотела наказать педагога, на уроке которого произошел конфликт. Но в итоге к ответственности привлекли ее саму. Такое решение вынес суд, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала КТК, жительницу Актобе оштрафовали из–за конфликта в стенах школы, в которой учился ее сын.

По словам Жанар Нугмановой, весь прошлый год одноклассники устраивали буллинг в отношении ее сына. Она утверждает, что дети ополчились настолько, что даже создали в мессенджере целый чат против Жанболата. Закончилось это дракой на уроке. В результате ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму (ЗЧМТ). 

"На уроке казахского языка был конфликт с другим одноклассником. И тот одноклассник ударил его три раза по голове, после чего мой ребенок получил ЗЧМТ. Когда я приехала обратно в школу, завуч по воспитательной работе, они обвиняли, наоборот, меня. Они говорили: "Да не может быть, прямо вот ЗЧМТ!" Директор, учительница, классный руководитель – все знали, что идет буллинг против моего ребёнка, но ничего не предприняли!" – говорит Жанар Нугманова.

В самой школе рассказывают, что конфликт с сыном Жанар случился в апреле. Инцидент запечатлели камеры видеонаблюдения, которые установлены во всех классах. На видео непонятно, что именно стало причиной детской агрессии.

"Вот этот ребенок – Жанболат. Он начинает. По лицу удара не было. Он первый начал", – комментирует видеозапись директор школы-гимназии им Д. Конаева Абзал Тажимишев.

В школе провели служебное расследование. Учителя казахского языка и литературы, на уроке которого произошел конфликт, привлекли к ответственности за то, что в классе был непорядок.

"После этого родитель начал жаловаться в полицию. Полиция, соответственно, на нашего классного учителя заполнила протокол за ненадлежащее выполнение обязанностей, но в суде данный протокол был отвергнут из-за отсутствия состава правонарушения", – рассказал Абзал Тажимишев.

В суде решили наказать саму мать школьника. Теперь она должна выплатить штраф.


"Постановлением специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Актюбинской области Н. признана виновной за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка и подвергнута административному взысканию в виде административного штрафа в сумме 24 150 тенге". Актюбинский областной суд

Адвокат матери школьника не согласен с решением суда. По его словам, за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка наказывают совсем в других случаях: когда школьник не посещает занятия, либо гуляет на улице ночью без сопровождения родителей.

В Павлодаре участники избиения подростка стали жертвами буллинга. Родители и их дети – участники громкого избиения подростка – подвергаются жесточайшей травле.

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