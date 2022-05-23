Гроза, град, шквал – прогноз погоды в Казахстане на 24 мая

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 24 мая. На большей части страны пройдут дожди, грозы, град, шквал, порывистый ветер, сообщает Zakon.kz.

На востоке, северо-востоке, севере, юге Казахстана установится погода преимущественно без осадков.

На востоке Казахстана ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки. РГП «Казгидромет»

На западе, севере, востоке Мангистауской области синоптики прогнозируют грозу, град, шквал, пыльную бурю, усиление ветра ночью на западе, севере, днем на большей части до 15-20 м/с, с порывами в 25 м/с.

Днем на северо-западе Актюбинской области ожидается гроза, в центре, на западе, юге усиление ветра до 15-20 м/с.

На севере, западе Костанайской области – гроза, град, шквал, на севере, западе, востоке области усиление ветра до 15-20 м/с.

Ночью на севере, западе Северо-Казахстанской области – гроза, град, шквал, ночью и утром на юго-западе области туман, на севере, западе области усиление ветра до 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке, в центре Атырауской области – гроза, днем на западе, востоке области 15-20 м/с.

Днем на востоке Западно-Казахстанской области – гроза, град, шквал, усиление ветра до 15-20 м/с.

На юго-востоке Карагандинской области – гроза, днем на западе, юго-востоке области усиление ветра до 15-20 м/с.

На юге, западе Восточно-Казахстанской области – усиление ветра до 15-20 м/с.

Днем в центре Кызылординской области – усиление ветра до 15-20 м/с.

Днем в горных районах Жамбылской области – гроза, град, шквал, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах усиление ветра до 15-20 м/с.

Днем в горных районах Алматинской области – гроза, усиление ветра до 15-20 м/с.

В горных районах Туркестанской области – усиление ветра до 15-20 м/с. Ночью и утром на севере, западе Акмолинской области – усиление ветра до 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере Восточно-Казахстанской области на поверхности почвы заморозки -2°C.

В Жарминском районе Восточно-Казахстанской области, в центре Кызылординской, Павлодарской, Актюбинской областей, на юге Западно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.