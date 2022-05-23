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Олжас Сулейменов заявил о воссоздании партии «Народный конгресс Казахстана»

партия Фото: cb-celin.akmo.gov.kz
Общественный деятель Олжас Сулейменов рассказал о возрождении партии «Народный конгресс Казахстана». Для регистрации инициативная группа отправит документы в Министерство юстиции, передает Zakon.kz.

По словам лидера партии Олжаса Сулейменова, их основная цель — создавать и развивать сильный Казахстан. Вместе с этим — закрепить права собственности на землю и недра страны за народом.

Партийцы выступают за развитие предпринимательства в Казахстане, освободив малый бизнес от налогов на три года. В программе — отстаивание справедливости в части налога на добавленную стоимость, а также поддержка молодежи через создание рабочих мест и гарантирование заработной платы.

Сейчас ведется разработка сайта партии, куда будут приходить обращения и предложения от всех граждан.

Напомним, партия была создана в 1992 году. В конце апреля этого года стало известно о возрождении партии — регистрации «Народного конгресса Казахстана».

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