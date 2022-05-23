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Стартовал прием документов по программе «Болашак»

студенты Фото: Zakon.kz
23 мая начался прием документов по международной программе «Болашак» для поступления в ведущие зарубежные вузы по программам магистратуры, докторантуры и резидентуры, передает Zakon.kz.

В этом году для обучения по магистратуре и резидентуре выделено 385 стипендий, по программам докторантуры – 60 стипендий.

Как сообщили в пресс-службе МОН РК, заявки принимаются до 14 октября через портал eGov.kz. Прием документов для прохождения стажировки начнется 5 сентября и продлится до 14 октября. Конкурсный отбор будет проходить с 30 мая по 30 ноября.

По поручению главы государства запущен процесс переориентирования программы «Болашак». Основной акцент делается на подготовку инженерно-технических кадров. В связи с этим количество грантов на технические и IT-специальности увеличено до 60%. Это такие специальности, как «Инженерные системы и сети», «Авиационная и аэрокосмическая техника. Управление воздушным движением», «Аналитика больших данных», «Технология новых материалов», «Управление базами данных», «Авиационная техника и технологии», «Машиностроение», «Промышленная автоматизация» и другие. Председатель правления Центра международных программ МОН РК Ануар Жангозин

Всего в этом году перечень приоритетных специальностей по программе «Болашак» предусматривает 92 специальности для академического обучения и 158 – для прохождения стажировки.

По результатам анализа трендов рынка труда в этом году в перечень включены 40 новых специальностей в сфере инноваций, новых технологий, медицины, индустриальной инженерии и естественных наук.

При этом 17 из них включены в уже существующие специальности путем расширения их названия. В целом, перечень приоритетных специальностей расширен на 30% специальностями технической направленности.

Конкурсный отбор на присуждение международной стипендии «Болашак» проходит в три тура:

  • комплексное тестирование;

  • персональное собеседование с членами Независимой экспертной комиссии;

  • рассмотрение документов на заседании Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом.

Анастасия Стативкина
Болашак МОН РК Казахстан
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