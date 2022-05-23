Казахстанские дзюдоистки завоевали три медали на Кубке Европы
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Кубок Европы среди дзюдоистов прошел в Малаге, Испания. На этом турнире казахстанские спортсменки завоевали одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую медали, передает Zakon.kz.
В весовой категории до 63 кг Есмигуль Куюлова стала победительницей соревнований. В весовой категории свыше 78 кг Карина Такиева завоевала серебряную, а Аида Тойшибекова – бронзовую медали.Пресс-служба Национального олимпийского комитета РК
В соревнованиях приняли участие 320 мастеров татами из 29 стран.
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