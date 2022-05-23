Казахстанские дзюдоистки завоевали три медали на Кубке Европы

Фото: unsplash

Кубок Европы среди дзюдоистов прошел в Малаге, Испания. На этом турнире казахстанские спортсменки завоевали одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую медали, передает Zakon.kz.