Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Итальянский футболист Балотелли оформил пента-трик и гол-шедевр

Футбол Пента-трик Фото: Instagram/mb459
Форвард «Адана Демирспор» Марио Балотелли в матче 38-го тура чемпионата Турции против «Гезтепе» забил пять мячей. Сам же поединок закончился со счетом 7:0 в пользу команды Балотелли, сообщает Zakon.kz.

31-летний итальянский футболист трижды отличился в первом тайме на 33-й, 36-й и 44-й минутах. Затем дважды отметился во второй половине игры: на 61-й и 70-й минутах встречи. Один из голов Марио забил «рабоной» после ряда финтов.

Балотелли в нынешнем турецком чемпионате провел 31 встречу, в которых забил 18 голов. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров первенства.

Участвуйте в майском квесте Parimatch на 50 млн тенге и получайте больше удовольствия от футбола. Призы и бонусы каждую неделю!

Куандык Шынасилов
Турция
Все
Димаш Кудайберген назвал величайшего музыканта
В Норвегии ответили на предложение Польши «поделиться сверхдоходами»
Тамара Дуйсенова о снижении пенсионного возраста для женщин: Рассматриваем
Эксперт назвал самую энергозатратную бытовую технику
Паспорт с чипом для слежения — в МВД разъяснили видеоролик в соцсетях
Масштабное строительство парка в Актау сняли с высоты птичьего полета
В Алматы закроют проезд по нескольким улицам
Ситуация в Украине: покушение на мэра Энергодара, особый статус для граждан Польши
Главная Топ LIVE Все
bellz
Будьте в тренде новостей!
Включите уведомления и получайте проверенные новости первым.

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления