Итальянский футболист Балотелли оформил пента-трик и гол-шедевр

Форвард «Адана Демирспор» Марио Балотелли в матче 38-го тура чемпионата Турции против «Гезтепе» забил пять мячей. Сам же поединок закончился со счетом 7:0 в пользу команды Балотелли, сообщает Zakon.kz.

31-летний итальянский футболист трижды отличился в первом тайме на 33-й, 36-й и 44-й минутах. Затем дважды отметился во второй половине игры: на 61-й и 70-й минутах встречи. Один из голов Марио забил «рабоной» после ряда финтов.

Балотелли в нынешнем турецком чемпионате провел 31 встречу, в которых забил 18 голов. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров первенства.

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