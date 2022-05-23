Прогрессивную шкалу ИПН могут ввести в Казахстане

Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин в Мажилисе прокомментировал возможность введения прогрессивной шкалы индивидуального подоходного налога (ИПН) в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутаты в ходе обсуждения поправок в Налоговый кодекс Казахстана вновь предложили ввести в стране прогрессивную шкалу ИПН.

При этом заявили о необходимости освободить от налогов тех, чей доход равен размеру минимальной заработной платы. При зарплате 100 тыс. депутаты предложили ввести ИПН в размере 5%, 200 тыс. – 10%, 500 тыс. – 15%, 1 млн – 20% и выше 1 млн – 30%.

Мы от «прогрессивки» не отказываемся, мы ее будем вводить. Это будет после 2025 года, когда все декларации мы увидим и когда посмотрим, что у кого есть. Зафиксируем это, посмотрим доходы, проанализируем и шкалу какую-то определенную (введем – Прим. ред.). Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин

По словам министра, это будет разумным решением.

При этом он указал и на плюсы так называемой плоской шкалы в 10%.