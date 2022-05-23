Казахстану нужны сотни машиностроительных заводов — Ертысбаев

Председатель Народной партии Казахстана Ермухамет Ертысбаев посетил действующие и строящиеся машиностроительные заводы города Костаная, где провел встречи с рабочими коллективами.

Глава НПК отметил, что в каждой области, в каждом регионе должны быть предприятия с местами для высококвалифицированных рабочих кадров. Потому что главное богатство страны – это люди.

Фото: НПК

Когда я смотрю на вас, я приобретаю уверенность в будущем нашей страны. Не побоюсь сказать: без политиков – страна может прожить, а вот без людей, которые своими руками создают технику, продукты питания, медикаменты – мы не будем существовать как нация, как государство, – подчеркнул Ертысбаев.

Фото: НПК

Так же он акцентировал внимание на предстоящем референдуме и разъяснил коллективам заводов вводимые в Основной закон страны поправки.

5 июня предстоит большое событие – рефендум. Глава государства делает важнейшие поправки в Конституцию. Я хочу, чтобы рабочий класс принял активное участие, – обратился к заводчанам глава НПК.

Фото: НПК

Вместе тем в ходе диалога с трудовыми коллективами Ермухамет Ертысбаев отметил, что, несмотря на критику, заводчане остались патриотами своего дела и не поддались на провокации.

Я знаю, что на ваш труд было много нападок в последние месяцы. Говорили, что вы тут ничего не делаете, только прикручиваете колеса. Как человек осведомленный, могу вас уверить, что переживать не нужно. Все отлично понимают, что это были проплаченные люди, которые лгали в соцсетях ради чьих-то выгод. Даже не своих. Вот и вся их ценность. Ермухамет Ертысбаев

В ходе визита в регион представители НПК посетили Костанайский колледж автомобильного транспорта, где ознакомились с техническими лабораториями и учебным процессом. Здесь в рамках проекта развития машиностроения в 2021 году было приобретено новое оборудование. Также, благодаря местным машиностроительным предприятиям, в учебном заведении появились новые лаборатории и общежитие.

Фото: НПК

В перспективе Народной партии Казахстана сделать из колледжа автодорожного транспорта – институт, даже автодорожный университет. Мы должны ковать кадры! – подытожил Ертысбаев.