Программе кружков и секций ArtSport не хватает 50 млрд тенге – МКС РК
5 апреля на заседании правительства глава Министерства культуры и спорта Даурен Абаев сообщил, что в системе государственного спортзаказа процветают мошеннические схемы, возникают вопросы к работе портала ArtSport множество случаев злоупотребления порталом как местными исполнительными органами, так и поставщиками услуг.
По словам Абаева, имеющиеся пробелы в работе системы допускают финансирование «мертвых душ», завышение цифр посещений, дублирование поставщиков. Процветают мошеннические схемы и злоупотребления. Министр отмечал, что необходима интеграция портала с государственными базами данных.
На пресс-конференции уполномоченный по правам ребенка Аружан Саин отметила, что все ждали грамотного подхода по планированию средств со стороны местных госорганов. Надеялись, что бюджет в 4,5 млн будет распланирован по нарастающей – для охвата всех детей от четырех до 18 лет, попадающих под программу.
Мы предупреждали, что выделенных денег не хватит, так и получилось. То есть, в ряде регионов те дети, которые ходят и занимаются с прошлого года, продолжают, новые дети записаться не могут, потому что денег не хватает. Это вызвало негативную реакцию со стороны родителей. Со стороны ряда чиновников идет обвинение (в адрес. – Прим. ред.) поставщиков услуг и платформы, на базе которой функционирует реформа, что это якобы является причиной того, что этот госзаказ не работает. Я хочу сказать, что то неправда.Уполномоченный по правам ребенка в РК Аружан Саин
По ее словам, платформа работает на основе тех нормативно-правовых актов, которые были разработаны в 2021 году, они были согласованы со всеми государственными органами.
Председатель Ассоциации поставщиков ArtSportEdu Лана Болат в свою очередь добавила, что в первую очередь они заинтересованы представлять права детей, чтобы каждый ребенок мог заниматься в творческих кружках и спортивных секциях, а также заинтересованы, чтобы поставщики также работали прозрачно и профессионально.
Сейчас занимаются около 70 тыс. детей. В очереди сейчас стоят по спорту 31 744 ребенка и по творчеству 28 402 ребенка. Но спрос растет каждый день. Вы зайдете на портал и увидите бюджет. По Нур-Султану по творчеству 2 млрд тенге заложено было, по спорту 1,3 млрд тенге... Уже скоро ждем обновленную версию платформы со всеми пожеланиями поставщиков и операторов. Председатель Ассоциации поставщиков ArtSportEdu Лана Болат
Разработчик платформы Сергей Алабугин объяснил, что они как разработчики изначально не имели четкой постановки задачи, было только образное видение, а при запуске платформы не было ни поставщиков, ни родителей, ни бюджетов оператора.
Он добавил, что для старта работы платформы профильное министерство и операторы заверили, что нужно запускаться, а далее необходимые средства будут вноситься.
Мы дали операторам возможность открытия и закрытия выдачи ваучеров, но заметили одну интересную вещь – были такие случаи, когда в 7 утра у оператора открывается бюджет, раздается определенное количество ваучеров. Такое ощущение, что все родители в 7 утра сидят перед компьютерами и ждут, когда откроется выдача ваучеров. А к 9 утра бюджет закрывается. Когда мы это заметили, то выступили с инициативой о созыве совещания с операторами и Минкультуры и спорта, озвучили эту проблему и получили ответ, что необходимо запретить эту функцию у операторов. Мы ее закрыли и перевели работу платформы на ручной режим. Оператор пишет нам письмо, мы сами открываем выдачу ваучеров. При этом у нас есть документ от акимата, почему открыли и закрыли. Мы готовы передать платформу, мы понимаем, что она должна быть государственной. Конкретных сроков нет. Разработчик платформы Сергей Алабугин
Заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК Бекболат Байжанов подтвердил, что на сегодня есть нехватка средств по регионам, уже прошли тематические совещания на уровне правительства с участием профильных госорганов, принято решение об улучшении платформы.
По словам Байжанова, в целом для 100%-ного охвата детей (4,5 млн) бесплатными кружками нужно 500 млрд на один год. На сегодня, чтобы довести нынешних детей до конца года, нужно дополнительно еще 50 млрд тенге.
Средства должны быть выделены из местных бюджетов акиматами. Местные управления спорта должны будут выйти с заявками в маслихаты, депутаты будут это рассматривать, в случае, если найдут дополнительные средства, то средства будут выделены. По срокам до конца этого месяца должны рассмотреть вопрос. Заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК Бекболат Байжанов