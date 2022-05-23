Программе кружков и секций ArtSport не хватает 50 млрд тенге – МКС РК

В стране есть проблема нехватки средств для бесплатных кружков и секций для детей. До конца года надо найти еще 50 млрд тенге, сообщил на пресс-конференции замглавы Комитета по делам спорта и физической культуры Минкультуры и спорта Бекболат Байжанов, передает корреспондент Zakon.kz.

5 апреля на заседании правительства глава Министерства культуры и спорта Даурен Абаев сообщил, что в системе государственного спортзаказа процветают мошеннические схемы, возникают вопросы к работе портала ArtSport множество случаев злоупотребления порталом как местными исполнительными органами, так и поставщиками услуг.

По словам Абаева, имеющиеся пробелы в работе системы допускают финансирование «мертвых душ», завышение цифр посещений, дублирование поставщиков. Процветают мошеннические схемы и злоупотребления. Министр отмечал, что необходима интеграция портала с государственными базами данных.

На пресс-конференции уполномоченный по правам ребенка Аружан Саин отметила, что все ждали грамотного подхода по планированию средств со стороны местных госорганов. Надеялись, что бюджет в 4,5 млн будет распланирован по нарастающей – для охвата всех детей от четырех до 18 лет, попадающих под программу.

Мы предупреждали, что выделенных денег не хватит, так и получилось. То есть, в ряде регионов те дети, которые ходят и занимаются с прошлого года, продолжают, новые дети записаться не могут, потому что денег не хватает. Это вызвало негативную реакцию со стороны родителей. Со стороны ряда чиновников идет обвинение (в адрес. – Прим. ред.) поставщиков услуг и платформы, на базе которой функционирует реформа, что это якобы является причиной того, что этот госзаказ не работает. Я хочу сказать, что то неправда. Уполномоченный по правам ребенка в РК Аружан Саин

По ее словам, платформа работает на основе тех нормативно-правовых актов, которые были разработаны в 2021 году, они были согласованы со всеми государственными органами.

Председатель Ассоциации поставщиков ArtSportEdu Лана Болат в свою очередь добавила, что в первую очередь они заинтересованы представлять права детей, чтобы каждый ребенок мог заниматься в творческих кружках и спортивных секциях, а также заинтересованы, чтобы поставщики также работали прозрачно и профессионально.

Сейчас занимаются около 70 тыс. детей. В очереди сейчас стоят по спорту 31 744 ребенка и по творчеству 28 402 ребенка. Но спрос растет каждый день. Вы зайдете на портал и увидите бюджет. По Нур-Султану по творчеству 2 млрд тенге заложено было, по спорту 1,3 млрд тенге... Уже скоро ждем обновленную версию платформы со всеми пожеланиями поставщиков и операторов. Председатель Ассоциации поставщиков ArtSportEdu Лана Болат

Разработчик платформы Сергей Алабугин объяснил, что они как разработчики изначально не имели четкой постановки задачи, было только образное видение, а при запуске платформы не было ни поставщиков, ни родителей, ни бюджетов оператора.

Он добавил, что для старта работы платформы профильное министерство и операторы заверили, что нужно запускаться, а далее необходимые средства будут вноситься.

Мы дали операторам возможность открытия и закрытия выдачи ваучеров, но заметили одну интересную вещь – были такие случаи, когда в 7 утра у оператора открывается бюджет, раздается определенное количество ваучеров. Такое ощущение, что все родители в 7 утра сидят перед компьютерами и ждут, когда откроется выдача ваучеров. А к 9 утра бюджет закрывается. Когда мы это заметили, то выступили с инициативой о созыве совещания с операторами и Минкультуры и спорта, озвучили эту проблему и получили ответ, что необходимо запретить эту функцию у операторов. Мы ее закрыли и перевели работу платформы на ручной режим. Оператор пишет нам письмо, мы сами открываем выдачу ваучеров. При этом у нас есть документ от акимата, почему открыли и закрыли. Мы готовы передать платформу, мы понимаем, что она должна быть государственной. Конкретных сроков нет. Разработчик платформы Сергей Алабугин

Заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК Бекболат Байжанов подтвердил, что на сегодня есть нехватка средств по регионам, уже прошли тематические совещания на уровне правительства с участием профильных госорганов, принято решение об улучшении платформы.

По словам Байжанова, в целом для 100%-ного охвата детей (4,5 млн) бесплатными кружками нужно 500 млрд на один год. На сегодня, чтобы довести нынешних детей до конца года, нужно дополнительно еще 50 млрд тенге.