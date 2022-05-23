Члены штаба по поддержке референдума встретились со студентами в Нур-Султане

23 мая текущего года на базе Университета КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева по инициативе Ассоциации высших учебных заведений Республики Казахстан состоялась очередная встреча членов республиканского штаба по поддержке референдума со студентами и ППС юридических факультетов, сообщает Zakon.kz.

В заседании участвовали члены Ассоциации высших учебных заведений Республики Казахстан: ректор университета «Туран-Астана», депутат маслихата города Нур-Султана Жапарова Гульжамал Алкеновна, и. о. ректора Евразийского гуманитарного института Исмаилов Амангельды Жаксылыкович, директор Экспертного института Европейского права и прав человека Марат Башимов, профессорско-преподавательский состав юридических факультетов КазГЮУ. Участники отметили, что референдум в стране не проводился с 1995 года, обсудили такие важные вопросы, как переход от формы суперпрезидентского управления к системе президентского управления классического типа и другие большие изменения, ожидающие казахстанцев в нынешнем конституционном проекте.

Фото: КазГЮУ

В своем выступлении директор Экспертного института Европейского права и прав человека Марат Башимов отметил важность разъяснительных работ предстоящего референдума и изменений в Конституцию в обществе, в том числе в форме открытого обмена мнениями с трудовыми коллективами.

Фото: КазГЮУ

Я думаю, что граждане будут принимать активное участие в референдуме, понимая суть предоставляемых возможностей участия в осуществлении государственной власти, возможностей в сфере защиты своих прав и свобод. Марат Башимов