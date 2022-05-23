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Штормовое предупреждение объявлено в семи областях Казахстана

штормовое предупреждение Фото: unsplash
В семи регионах Казахстана синоптики объявили штормовое предупреждение на 24 мая. Предупреждение опубликовано из-за грозы со шквалистым ветром, тумана и высокой опасности возникновения пожара, передает Zakon.kz.

Как следует из сообщения, ночью на севере, западе Северо-Казахстанской области синоптики прогнозируют грозу, шквал, град. Ночью и утром на юго-западе области ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный на севере, на западе области с порывами до 20 м/с.

В Петропавловске днем – ветер южный, юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

На юго-востоке Карагандинской области – гроза. Ветер северо-восточный, восточный, днем на западе, юго-востоке области порывы до 20 м/с.

В Жезказгане днем – ветер северо-восточный, восточный, с порывами до 18 м/с.

В центре Кызылординской области – ветер восточный, юго-восточный днем 15-20 м/с. В центре области и в Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке Западно-Казахстанской области – гроза, град, шквал. Ветер северный, северо-западный, на востоке области с порывами 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Мангистауской области – гроза, град, шквал, пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, ночью на западе, севере, днем на большей части области 15-20 м/с, с порывами до 25 м/с.

В Актау – гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с. Днем на северо-западе Актюбинской области – гроза. Ветер южный, юго-восточной, днем в центре, на востоке, юге области порывы до 15-20 м/с.

Днем 24 мая на севере, востоке и в центре Атырауской области, а также в Атырау – гроза. Ветер северный, днем на западе, востоке области с порывами до 20 м/с.РГП Казгидромет
Оксана Житникова
Казгидромет
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