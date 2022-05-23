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Прокуратура выявила факты нарушения прав инвалидов в Павлодарской области

зафиксированы нарушения прав инвалида Фото: pixabay
Прокуратурой Железинского района Павлодарской области проведен анализ применения территориальным управлением государственных доходов налогового законодательства. Выявлены факты нарушений прав инвалидов, передает Zakon.kz.
Установлено, что в деятельности фискального органа допущены нарушения прав инвалидов при начислении налогов на транспорт, землю и имущество. К примеру, с 2019 года одному из жителей района необоснованно начислялся налог на транспорт при наличии сведений об инвалидности. Пресс-служба прокуратуры Павлодарской области

В ведомстве отметили, что прокурорами выявлены нарушения прав 75 лиц данной категории.

Надзорным органом района внесено представление об устранении нарушений законности в адрес уполномоченного государственного органа.

В пресс-службе подчеркнули, что государство гарантирует поддержку лицам с ограниченными возможностями, полностью или частично освобождая данную категорию лиц от некоторых видов налогов и сборов.

Оксана Житникова
Павлодарская область
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