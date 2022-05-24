Огромный и опасный астероид приблизится к Земле 27 мая

Исследователи из Центра исследований околоземных объектов NASA (CNEOS) сообщили, что 27 мая к Земле приблизится огромный астероид, в четыре раза превышающий 102-этажный нью-йоркский небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг, передает Zakon.kz.

Астрономы уверяют, что землянам на этот раз опасаться не стоит. Об этом сообщает Live Science.

Астероид, которому присвоили имя 7335 (1989 JA), пролетит мимо Земли на расстоянии, почти в 10 раз превышающем среднее расстояние между Землей и Луной.

Однако учитывая гигантские размеры космического объекта (1,1 мили, или 1,8 км в диаметре) и относительную близость к Земле, НАСА классифицировало астероид как «потенциально опасный».

Чисто гипотетически, этот астрономический объект может нанести огромный ущерб планете Земля, если когда-либо его орбита сменит курс.

«Потенциально опасный» астероид летит со скоростью 76 тыс. километров в час.

Ученые вычислили, что следующее его воздействие на Землю человечество будет ожидать 23 июня 2055 года.

Этот астероид является одним из более чем 29 тыс. объектов, сближающихся с Землей (ОСЗ), которые НАСА отслеживает каждый год.

По данным НАСА, как ОСЗ классифицируются любые астрономические объекты, проходящие в пределах 30 млн миль (48 млн километров) от орбиты Земли. Большинство этих объектов чрезвычайно малы. Агентство сообщило, что астероид 7335 (1989 JA) по его размеру можно приравнять к более 99% ОСЗ, за которыми следит НАСА.