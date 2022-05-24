Огромный и опасный астероид приблизится к Земле 27 мая
Астрономы уверяют, что землянам на этот раз опасаться не стоит. Об этом сообщает Live Science.
Астероид, которому присвоили имя 7335 (1989 JA), пролетит мимо Земли на расстоянии, почти в 10 раз превышающем среднее расстояние между Землей и Луной.
Однако учитывая гигантские размеры космического объекта (1,1 мили, или 1,8 км в диаметре) и относительную близость к Земле, НАСА классифицировало астероид как «потенциально опасный».
Чисто гипотетически, этот астрономический объект может нанести огромный ущерб планете Земля, если когда-либо его орбита сменит курс.
«Потенциально опасный» астероид летит со скоростью 76 тыс. километров в час.
Ученые вычислили, что следующее его воздействие на Землю человечество будет ожидать 23 июня 2055 года.
Этот астероид является одним из более чем 29 тыс. объектов, сближающихся с Землей (ОСЗ), которые НАСА отслеживает каждый год.
По данным НАСА, как ОСЗ классифицируются любые астрономические объекты, проходящие в пределах 30 млн миль (48 млн километров) от орбиты Земли. Большинство этих объектов чрезвычайно малы. Агентство сообщило, что астероид 7335 (1989 JA) по его размеру можно приравнять к более 99% ОСЗ, за которыми следит НАСА.