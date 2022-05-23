Думан Таев возглавил Департамент полиции Акмолинской области
По согласованию с Администрацией президента приказом Министра внутренних дел начальником Департамента полиции Акмолинской области назначен генерал-майор полиции Думан Ашкенович Таев, передает пресс-служба ДП Акмолинской области.
Нового начальника личному составу представил министр внутренних дел Марат Ахметжанов.
Думан Ашкенович Таев родился 13 марта 1967 года в селе Коктерек Северо-Казахстанской области.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
Северо-Казахстанский университет (1997), специальность «физическая культура и спорт»;
Костанайский юридический институт МВД РК (2001), специальность «правоведение»;
Академия управления МВД России (2006-2008).
Трудовой стаж:
милиционер отдельной роты ППС УВД Северо-Казахстанского облисполкома (03.1988 – 11.1991);
инспектор оперативно-поискового отдела криминальной милиции при УВД СКО (11.1991 – 08.1993);
оперуполномоченный отделения уголовного розыска ОВД г. Петропавловска (08.1993 – 11.1997);
начальник ОУР УВД г. Петропавловска (11.1997 – 02.2000);
начальник отдела по особо важным делам Управления по борьбе с организованной преступностью СКП УВД (02.2000 – 06.2001);
заместитель начальника Управления по борьбе с организованной преступностью УВД СКО (06.2001 – 05.2002);
начальник 1 отдела полиции УВД г. Петропавловска (05.2002 – 08.2002);
первый заместитель начальника УВД г. Петропавловска (08.2002 – 04.2004);
начальник отдела внутренних дел Есильского района (04.2004 – 12.2004);
начальник УВД г. Петропавловска (12.2004 – 2008);
начальник Управления общественной безопасности ДВД СКО (2008 – 05.2010);
начальник ОВД района Г. Мусрепова ДВД СКО (05.2010 – 05.2011);
начальник УВД г. Петропавловска ДВД СКО (05.2011 – 07.2011);
первый заместитель ДВД СКО (07.2011 – 11.2017);
первый заместитель начальника ДП СКО (05.2019 – 2020);
начальник Департамента криминальной полиции МВД РК (31.01.2020 – 05.2022);
исполняющий обязанности начальника Департамента полиции Акмолинской области (с 05.2022).