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Думан Таев возглавил Департамент полиции Акмолинской области

Возглавил ДП Акмолинской области Фото: Пресс-служба ДП Акмолинской области
Департамент полиции Акмолинской области возглавил генерал-майор полиции Думан Таев, сообщает Zakon.kz.

По согласованию с Администрацией президента приказом Министра внутренних дел начальником Департамента полиции Акмолинской области назначен генерал-майор полиции Думан Ашкенович Таев, передает пресс-служба ДП Акмолинской области.

Нового начальника личному составу представил министр внутренних дел Марат Ахметжанов.

Думан Ашкенович Таев родился 13 марта 1967 года в селе Коктерек Северо-Казахстанской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

  • Северо-Казахстанский университет (1997), специальность «физическая культура и спорт»;

  • Костанайский юридический институт МВД РК (2001), специальность «правоведение»;

  • Академия управления МВД России (2006-2008).

Трудовой стаж:

  • милиционер отдельной роты ППС УВД Северо-Казахстанского облисполкома (03.1988 – 11.1991);

  • инспектор оперативно-поискового отдела криминальной милиции при УВД СКО (11.1991 – 08.1993);

  • оперуполномоченный отделения уголовного розыска ОВД г. Петропавловска (08.1993 – 11.1997);

  • начальник ОУР УВД г. Петропавловска (11.1997 – 02.2000);

  • начальник отдела по особо важным делам Управления по борьбе с организованной преступностью СКП УВД (02.2000 – 06.2001);

  • заместитель начальника Управления по борьбе с организованной преступностью УВД СКО (06.2001 – 05.2002);

  • начальник 1 отдела полиции УВД г. Петропавловска (05.2002 – 08.2002);

  • первый заместитель начальника УВД г. Петропавловска (08.2002 – 04.2004);

  • начальник отдела внутренних дел Есильского района (04.2004 – 12.2004);

  • начальник УВД г. Петропавловска (12.2004 – 2008);

  • начальник Управления общественной безопасности ДВД СКО (2008 – 05.2010);

  • начальник ОВД района Г. Мусрепова ДВД СКО (05.2010 – 05.2011);

  • начальник УВД г. Петропавловска ДВД СКО (05.2011 – 07.2011);

  • первый заместитель ДВД СКО (07.2011 – 11.2017);

  • первый заместитель начальника ДП СКО (05.2019 – 2020);

  • начальник Департамента криминальной полиции МВД РК (31.01.2020 – 05.2022);

  • исполняющий обязанности начальника Департамента полиции Акмолинской области (с 05.2022).

Константин Вноровский
Акмолинская область
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