Сборная Казахстана одержала первую победу на ЧМ-2022 по хоккею

Казахстанские хоккеисты наконец-то сумели набрать очки на мировом первенстве в Финляндии, переиграв представителей Италии со счетом 5:2, сообщает Zakon.kz.

Долгожданная победа пришла казахстанской дружине после шести поражений подряд на групповом этапе. Поединок с итальянцами поначалу складывался нелегко. Минимальное преимущество казахстанцев сохранялось по итогам двух периодов. Однако к середине третьего периода наша сборная закрепила успех.

Интрига матча заключалась в том, что победитель сохранял прописку в элитном дивизионе мирового первенства. И с этой задачей казахстанцы с трудом, но справились.

В составе казахстанцев ворота итальянцев поразили Кертис Волк, Валерий Орехов, Алихан Асетов, Роман Старченко и Никита Михайлис.

Победа над Италией позволила Казахстану уйти с последнего места в турнирной таблице подгруппы А.

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