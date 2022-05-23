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Канело объявил о третьем бое с Головкиным

Канело, третий бой с Головкиным Фото: Instagram/canelo
Мексиканский боксер Сауль Канело Альварес анонсировал долгожданный третий бой с казахстанцем Геннадием Головкиным, передает Zakon.kz.

Мексиканец провел пресс-конференцию, на которой и сообщил о предстоящем бое.

Его слова приводит ESPN KnockOut.

В ближайшие несколько дней мы объявим о сентябрьском бое; конечно (в сентябре), он будет против GGG, потому что у нас уже было это соглашение, но я также снова буду драться с Биволом. Сауль Канело Альварес

Ожидается, что третий бой Канело и GGG (42-1-1, 37 КО) состоится 17 сентября.

Поединок пройдет в суперсреднем весе, где Альварес является абсолютным чемпионом мира.

Предыдущие два поединка Геннадия Головкина и Сауля Альвареса прошли в 2017 и 2018 годах. Первая встреча GGG и Канело завершилась скандальной ничьей, а во втором бою, который состоялся через 12 месяцев, мексиканец был признан победителем решением большинства судей.

8 мая Канело сенсационно проиграл российскому бойцу Дмитрию Биволу. После поединка россиянин обещал матч-реванш. Таким образом, долгожданный бой Головкин – Альварес оказался под угрозой срыва.

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Константин Вноровский
Мексика
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