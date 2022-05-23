Канело объявил о третьем бое с Головкиным
Мексиканец провел пресс-конференцию, на которой и сообщил о предстоящем бое.
Его слова приводит ESPN KnockOut.
— ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) May 23, 2022
Canelo: "en los próximos días anunciaremos la pelea de septiembre; seguramente (la de septiembre) será contra GGG porque ya teníamos ese acuerdo pero también volveré a pelear con Bivol (más adelante)"
🎥 @ChavaESPN #ESPNKnockOut pic.twitter.com/fsg3nFCyJl
В ближайшие несколько дней мы объявим о сентябрьском бое; конечно (в сентябре), он будет против GGG, потому что у нас уже было это соглашение, но я также снова буду драться с Биволом. Сауль Канело Альварес
Ожидается, что третий бой Канело и GGG (42-1-1, 37 КО) состоится 17 сентября.
Поединок пройдет в суперсреднем весе, где Альварес является абсолютным чемпионом мира.
Предыдущие два поединка Геннадия Головкина и Сауля Альвареса прошли в 2017 и 2018 годах. Первая встреча GGG и Канело завершилась скандальной ничьей, а во втором бою, который состоялся через 12 месяцев, мексиканец был признан победителем решением большинства судей.
8 мая Канело сенсационно проиграл российскому бойцу Дмитрию Биволу. После поединка россиянин обещал матч-реванш. Таким образом, долгожданный бой Головкин – Альварес оказался под угрозой срыва.
Врывайтесь в майский квест Parimatch с призовым фондом в 50 млн тенге. Делайте любимые виды спорта еще интереснее!