Как помочь школьнику справиться со стрессом при подготовке к ЕНТ — советы психолога

Школьные экзамены – это всегда стресс для учеников и их родителей. Школьный психолог Меруерт Байтуменова дала советы родителям, как пережить стрессовый период вместе с детьми-выпускниками, сообщает Zakon.kz.

Советы психолога для родителей

Психолог посоветовала родителям понять, что психологическая поддержка – это процесс, при котором взрослый сосредотачивается на позитивных сторонах и преимуществах ребенка с целью укрепления его самооценки. Таким образом, родитель помогает ему поверить в свои способности.

При этом некоторым родителям придется изменить привычный стиль общения со своими детьми:

вместо того чтобы замечать ошибки ребенка, необходимо сконцентрироваться на позитивной стороне его поступков;

нужно научиться понимать его переживания;

поддерживать ребенка – это значит помогать ему, верить в него.

Родители могут выражать веру в ребенка словами поддержки и при помощи каких-то физических действий, какого-то соучастия. Это могут быть объятия, прикосновения и так далее. Не стоит забывать, что ребенок нуждается в поддержке не только в трудные минуты, но и когда ему хорошо.

Существует также и обратная сторона поддержки – гиперопека, поясняет специалист.

Гиперопека – это когда родитель создает зависимость ребенка от взрослого. Когда навязывают нереальные для ребенка стандарты, стимулируют соперничество со сверстниками.

По мнению психолога, это могут быть излишняя суета, опека, тотальный контроль. Упреки взрослого чаще всего вызывают у ребенка раздражение и протест. Ребенок должен быть уверен, что взрослые смогут ему помочь. Это не должно выглядеть как выполнение домашнего задания в начальной школе. Гиперопека в этом случае только мешает.

Еще одна ошибка – когда родители сравнивают своего ребенка с более успешными сверстниками или со старшими братьями и сестрами. Когда подчеркиваются их положительные качества, например, усидчивость, настойчивость, целеустремленность. Сравнений нужно избегать. Психолог Меруерт Байтуменова

Чтобы показать веру в ребенка, родитель должен иметь мужество и желание сделать следующее:

забыть о прошлых неудачах ребенка;

помочь ему обрести уверенность;

чаще говорить о том, что у ребенка получается лучше всего.

В случае если ребенок не сдал ЕНТ так, как ожидали взрослые, нужно избегать негативных оценок вроде: «Ты мог бы это сделать лучше!» Негативные установки еще больше усугубляют эмоциональное состояние учащегося. Меруерт Байтуменова

Советы психолога для выпускников

Помимо поддержки взрослых, очень важна психологическая поддержка в школе. Как правило, у школьного психолога уже есть четко выработанные алгоритмы по подготовке учащихся к ЕНТ:

дыхательные упражнения помогают расслабиться и сосредоточиться на самом экзамене. Дышать правильно во время ЕНТ никто не запретит;

не стоит заряжаться чужим волнением;

нужно запретить себе бояться.

Желательно научиться самостоятельно справляться с паническим состоянием, которое возникает накануне экзамена. Проявляется это обычно в выражениях: «Я ничего не помню», «Я все забыл», «У меня ничего не получится» и так далее.

В таких случаях нужно постараться направить мысли в другое русло, говоря себе установки, например: «Я много работал и плодотворно занимался. В любой теме есть аспекты, которые я знаю достаточно хорошо». Психолог

Часто ребята в группах в мессенджерах или офлайн обсуждают эту проблему. Психолог рекомендует выпускникам избегать таких обсуждений.

Лучше справиться со своим волнением в одиночку, например, побродить по коридору, посмотреть в окно, послушать любимую музыку, пройтись по улице, отвлечься.

Обязательно стоит пересмотреть режим дня, включая сон и питание. Свести до минимума или вообще исключить до экзаменов использование гаджетов, видеоигр, исключить любые моменты, которые могут отвлечь учащегося от подготовки к экзаменам.