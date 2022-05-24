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В ВОЗ не считают нужной массовую вакцинацию от оспы обезьян

оспа обезьян ВОЗ Фото: pixabay
В общей сложности к сегодняшнему дню в Европе и Северной Америке было зафиксировано чуть более ста случаев заражения оспой обезьян у людей, сообщает Zakon.kz.

В ВОЗ сообщили, что зафиксированные в Европе и Северной Америке случаи заражения людей оспой обезьян не требуют проведения массовой вакцинации от этой болезни, передает Deutsche Welle.

Как указал глава подразделения по особо опасным патогенам в Европейском бюро ВОЗ Ричард Пебоди, соблюдения правил личной гигиены и безопасной половой жизни будет достаточно, чтобы контролировать распространение инфекции.

Основными мерами по борьбе со вспышкой оспы обезьян являются отслеживание контактов и изоляция зараженных.

Ранее в Минздраве Германии также указали, что оспа обезьян не очень опасна для людей.

Случаи заболевания оспой обезьян у людей до сих пор были известны в основном в некоторых регионах Африки. 20 мая первый случай заражения был выявлен в Германии. До этого в Европе произошло несколько вспышек этого инфекционного заболевания – в том числе в Великобритании, Португалии, Испании, Италии, Франции и Бельгии.

В общей сложности к сегодняшнему дню в Европе и Северной Америке было зафиксировано чуть более ста случаев заражения оспой обезьян у людей. Речь идет о варианте инфекции, который считается западноафриканским и вызывает более легкое течение болезни, чем центральноафриканский вариант.

Данияр Кунафин
ВОЗ
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