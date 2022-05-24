Четыре казахстанца заболели COVID-19 за сутки

Согласно данным МВК по нераспространению COVID-19, заболевших коронавирусной инфекцией выявили в Алматы и Актюбинской, Алматинской областях – всего их четыре, передает Zakon.kz.

Как следует из сводки об эпидситуации на 23 мая, за прошедшие сутки зарегистрировано четыре новых случая заболевания коронавирусной инфекцией:

в Алматы – 2;

в Актюбинской области – 1;

в Алматинской области – 1.

Всего в стране подтвержден 1 305 701 случай заболевания КВИ.

Информация о выздоровевших от КВИ

В Казахстане три человека выздоровели от коронавирусной инфекции – все в Алматы.