Четыре казахстанца заболели COVID-19 за сутки
Фото: pixabay
Согласно данным МВК по нераспространению COVID-19, заболевших коронавирусной инфекцией выявили в Алматы и Актюбинской, Алматинской областях – всего их четыре, передает Zakon.kz.
Как следует из сводки об эпидситуации на 23 мая, за прошедшие сутки зарегистрировано четыре новых случая заболевания коронавирусной инфекцией:
в Алматы – 2;
в Актюбинской области – 1;
в Алматинской области – 1.
Всего в стране подтвержден 1 305 701 случай заболевания КВИ.
Информация о выздоровевших от КВИ
В Казахстане три человека выздоровели от коронавирусной инфекции – все в Алматы.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 291 957 человек.