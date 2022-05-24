ПРАВМЕДИА: как пройти налоговую проверку

Ведущий, руководитель юридической фирмы Максим Баженов расскажет в прямом эфире ПРАВМЕДИА, что делать, если к вам пришли с проверкой налоговые органы, сообщает Zakon.kz.

Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА «Налоговые проверки и обжалование их результатов. Процедурные и процессуальные аспекты».

Расскажем, что делать, если к вам пришли с проверкой налоговые органы, как общаться с проверяющим и как обжаловать результаты, если они вас не устраивают.

Ведущий: Максим Баженов, руководитель юридической фирмы, лучший профессиональный юрист 2015 года по версии Казахстанского международного арбитража. Член ПЮК KazBar.