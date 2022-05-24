Поддельные квитанции о покупке VIP-номеров выявили в Атырау
Фото: pixabay
При приобретении номеров повышенного спроса использовались поддельные квитанции. В результате был причинен ущерб государству, передает Zakon.kz.
Сверка сумм купленных номеров с фактическим поступлением в бюджет выявила отсутствие оплаты свыше 5 млн тенге. То есть любители VIP-номеров использовали поддельные квитанции об оплате.Прокурор Атырау Аршат Тайтуллин
Прокуратурой города начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 190 и по ч. 3 ст. 385 УК РК. Проводятся следственные действия.