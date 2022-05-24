Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Поддельные квитанции о покупке VIP-номеров выявили в Атырау

прокуратура Фото: pixabay
При приобретении номеров повышенного спроса использовались поддельные квитанции. В результате был причинен ущерб государству, передает Zakon.kz.
Сверка сумм купленных номеров с фактическим поступлением в бюджет выявила отсутствие оплаты свыше 5 млн тенге. То есть любители VIP-номеров использовали поддельные квитанции об оплате.Прокурор Атырау Аршат Тайтуллин 

Прокуратурой города начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 190 и по ч. 3 ст. 385 УК РК. Проводятся следственные действия.

 

                                                   

Ирина Лукичева
Атырау
Все
Жители Нур-Султана получили «Президентское оповещение»
Синоптики рассказали, когда в Алматы придет жара
Димаш Кудайберген назвал величайшего музыканта
Главный санврач Казахстана подписала постановление о повторной ревакцинации
Чаще страдают психическими расстройствами: названы Топ-5 знаков зодиака
Брак по расчету: астрологи рассказали, с кем нужно вступать в союз
Канело объявил о третьем бое с Головкиным
Эрдоган: Турция не намерена ввязываться в «шоу по Украине»
Главная Топ LIVE Все
bellz
Будьте в тренде новостей!
Включите уведомления и получайте проверенные новости первым.

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления