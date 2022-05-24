На риски нехватки воды на юге Казахстана указал глава правительства

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Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на заседании правительства высказался о возможном дефиците воды в Казахстане к 2040 году, передает корреспондент Zakon.kz.