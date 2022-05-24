На риски нехватки воды на юге Казахстана указал глава правительства
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Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на заседании правительства высказался о возможном дефиците воды в Казахстане к 2040 году, передает корреспондент Zakon.kz.
Алихан Смаилов отметил, что семь из восьми водохозяйственных бассейнов Казахстана являются трансграничными, почти половина стока рек поступает в страну из сопредельных стран.
Эксперты прогнозируют, что водопотребление Казахстана к 2040 году вырастет на 56%. Дефицит водных ресурсов может достигнуть 12 куб. км в год. К тому же мы наблюдаем продолжающийся цикл маловодия в бассейнах рек Казахстана. Это значит, что риски нехватки водных ресурсов в южных регионах страны повышаются. Премьер-министр РК Алихан Смаилов
В этой связи, отметил глава правительства, самым актуальным вопросом является эффективное использование воды.
Из забираемого для сельского хозяйства объема воды до полей доходит лишь 60%. Остальной объем воды теряется из-за неудовлетворительного состояния инфраструктуры. Требуется ремонт каналов, водохранилищ и внедрение автоматизированного управления водными ресурсами. Акиматы должны держать на особом контроле этот вопрос и обеспечить своевременную реализацию дорожных карт по цифровизации и автоматизации водохозяйственных объектов. Важно стимулировать собственников каналов и водохранилищ, при четком исполнении своих обязательств, мерами господдержки на ремонт и совершенствование управления водными ресурсами. Алихан Смаилов
По словам главы правительства, также необходимо рационально распределять поливную воду.
Акиматы должны проводить разъяснительную работу среди фермеров на предмет сокращения площадей влагоемких культур. Важно обеспечить бережное водопотребление, в том числе путем пересмотра тарифообразования на поливную воду. Алихан Смаилов