Более 670 тысяч долларов наличными пытались вывезти из Казахстана
Фото: Zakon.kz
По данным Комитета государственных доходов МФ РК, за март-апрель 2022 года выявлено 40 попыток незаконного вывоза из Казахстана валюты на общую сумму 671 тыс. долларов, сообщает Zakon.kz.
Все лица, как уточнили в комитете, привлечены к административной ответственности по ст. 551 и 545 КоАП РК.
В том числе, после вступления в силу запрета на вывоз иностранной валюты, выявлена 21 попытка вывоза через таможенную границу наличных денежных средств на общую сумму в эквиваленте 280 тыс. долларов. Все факты зафиксированы на таможенных постах, расположенных в международных аэропортах Нур-Султана (шесть фактов) и Алматы (15 фактов).Пресс-служба Комитета государственных доходов МФ РК
Указом президента «О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан» запрещен вывоз из Казахстана:
наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долларов и рассчитанной по курсу Национального банка Республики Казахстан, установленному на дату вывоза;
золотых слитков аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 грамм и инвестиционных монет из золота ALTYN BARYS и из серебра KÚMIS BARYS, выпускаемых Национальным банком РК, а также аффинированного золота свыше 100 грамм.