Более 670 тысяч долларов наличными пытались вывезти из Казахстана

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По данным Комитета государственных доходов МФ РК, за март-апрель 2022 года выявлено 40 попыток незаконного вывоза из Казахстана валюты на общую сумму 671 тыс. долларов, сообщает Zakon.kz.