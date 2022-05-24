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Роберт Левандовски второй год подряд стал обладателем «Золотой бутсы»

Футбол Золотой мяч Фото: Instagram/_rl9
Поляк Роберт Левандовски завоевал европейскую «Золотую бутсу» второй сезон подряд. Форвард «Баварии» забил 35 мячей в 34 играх чемпионата Германии и набрал 70 очков за результативные действия, сообщает Zakon.kz.

После Левандовского идет нападающий французского ПСЖ – Килиан Мбаппе (28 голов в чемпионате Франции и 56 очков).

На третьей строчке расположились два футболиста: Чиро Иммобиле («Лацио») и Карим Бензема («Реал»), у которых по 54 очка, они забили по 27 голов в Серии А и Ла Лиге соответственно.

В прошлом сезоне Левандовски также получил «Золотую бутсу», забив в Бундеслиге 41 гол (82 очка).

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