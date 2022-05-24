Газификация севера и востока Казахстана: когда Россия подготовит расчеты

Министерство энергетики Казахстана остановилось на двух вариантах газификации северных и восточных регионов страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Первый из них – газификация из России. На сегодняшний день Министерством энергетики совместно с акиматами определены и направлены российской стороне ориентировочные объемы потребления для рассмотрения вариантов газификации.

Также определены наиболее оптимальные маршруты газопровода:

Барнаул – Рубцовск – Семей – Усть-Каменогорск с ответвлением в Павлодар, с ориентировочной протяженностью 1 тыс. км;

Ишим – Петропавловск – Кокшетау – Нур-Султан, с ориентировочной протяженностью 644 км.

На сегодняшний день российской стороной проводятся расчеты, которые мы ожидаем получить во втором квартале текущего года. Также нами изучается вариант газификации ВКО и северных регионов путем поставки сжиженного природного газа из России. Но для этого потребуется строительство соответствующей инфраструктуры по компримированию и регазификации, и вложения соответствующих инвестиций в строительство. Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков

Альтернативный вариант – подача газа с магистрального газопровода «Сарыарка».

В настоящее время АО «АстанаГаз КМГ» скорректировано технико-экономическое обоснование по строительству II-III этапов магистрального газопровода «Сарыарка», которое предусматривает газификацию Акмолинской и Северо-Казахстанской областей. Ожидаемый срок получения госэкспертизы – июнь текущего года. Болат Акчулаков

По словам министра, с учетом удорожания материалов ориентировочная стоимость строительства II-III этапов магистрального газопровода составит 165 млрд тенге.