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Тимур Турлов рассказал об уровне цифровизации Казахстана европейскому бизнес-сообществу

выступление Фото: Freedom Holding Corp.
Главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов принял участие в ряде мероприятий, прошедших в Германии с участием представителей клиентов, бизнес-сообщества, СМИ.

Так, глава холдинга в Берлине выступил на семинаре «Анализ ситуации на фондовом рынке: тренды и инсайты». Также он провел мастер-класс в Гамбурге в рамках конференции Finance Forward 2022 «Трансформация финансового мира» – одном из крупнейших в мире событий в области цифровых технологий.

В своих выступлениях Турлов рассказал аудитории о том, как «Банк Фридом Финанс Казахстан» становится полноценной платформой для создания уникальных digital-продуктов, таких как «Цифровая ипотека» за один день, «Цифровое автокредитование» (включая онлайн-оценку, регистрацию и переоформление, автострахование) и инвестиционная карта, привязанная к брокерскому счету.

Реализация данных кейсов стала возможной в первую очередь благодаря доверию, открытости и поддержке со стороны государства.

выступление

Фото: Freedom Holding Corp.

Доверие к экосистемам по всему миру неуклонно растет, поскольку цифровые решения прозрачны, доступны для всех и клиентоориентированы. За последние три года Freedom Finance вышел на уровень развитой комплексной экосистемы, в основе которой лежат уникальные цифровые продукты. Наши кейсы вызвали большой интерес и восхищение у зарубежного бизнес-сообщества. Сегодня на Западе такой уровень проникновения цифровых решений в повседневную жизнь пока недостижим. Казахстан стал для нас настоящей лабораторией FinTech, в рамках которой мы сейчас реализуем проекты, которые, возможно, станут доступными в ЕС только через несколько лет из-за негибкости регулирования.Тимур Турлов, главный исполнительный директор Freedom Holding Corp.

комментарий, цифровизация

Фото: Freedom Holding Corp.

На сегодняшний день европейский бизнес Freedom Finance показывает самый динамичный рост среди компаний группы.

Так, если на конец 2020-го фискального года насчитывалось чуть больше 2 тыс. клиентских счетов, то сегодня эта цифра достигает отметки порядка 120 тыс.

Для расширения возможностей холдинга на территории стран Евросоюза планируется получение банковской лицензии.

Партнерский материал

Анастасия Московчук
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