Возможна ли отмена утильсбора в Казахстане, рассказал Роман Скляр
Ничего невозможного вообще нет. Нельзя исключать ни того, ни другого. Но не забывайте, мы находимся в едином экономическом пространстве и у наших соседей этот утильсбор есть. И у нас нет других механизмов для того, чтобы защищать наших производителей – ни машиностроителей, ни других. Государство поддерживает любую сферу экономики.Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр
5 мая сообщалось, что приказом и.о. министра экологии, геологии и природных ресурсов от 29 апреля 2022 года внесены изменения в методики расчета утилизационного платежа. В частности, в два раза были снижены коэффициенты утилизационного платежа в отношении автотранспортных средств и самоходной сельскохозяйственной техники.
Также внесены уточнения в виды и категории транспортных средств, в отношении которых производится расчет утилизационного платежа.
Теперь ставки на легковые автомобили, в том числе с повышенной проходимостью, а также сельхозтехнику, включая тракторы и комбайны, составят 50 МРП (153 150 тенге).
При этом для легковых авто применяется коэффициент:
для электромобилей – 0;
с рабочим объемом двигателя:
до 1000 куб. см – 1,5;
от 1001 куб. см до 2000 куб. см – 3,5;
от 2001 куб. см до 3000 куб. см – 5;
свыше 3001 куб. см – 11,5.