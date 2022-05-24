Возможна ли отмена утильсбора в Казахстане, рассказал Роман Скляр

По мнению первого заместителя премьер-министра Романа Скляра, ничего невозможного нет. Однако у соседних государств имеется этот утильсбор. У Казахстана пока нет других механизмов для защиты наших производителей, передает корреспондент Zakon.kz.

Ничего невозможного вообще нет. Нельзя исключать ни того, ни другого. Но не забывайте, мы находимся в едином экономическом пространстве и у наших соседей этот утильсбор есть. И у нас нет других механизмов для того, чтобы защищать наших производителей – ни машиностроителей, ни других. Государство поддерживает любую сферу экономики. Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр

5 мая сообщалось, что приказом и.о. министра экологии, геологии и природных ресурсов от 29 апреля 2022 года внесены изменения в методики расчета утилизационного платежа. В частности, в два раза были снижены коэффициенты утилизационного платежа в отношении автотранспортных средств и самоходной сельскохозяйственной техники.

Также внесены уточнения в виды и категории транспортных средств, в отношении которых производится расчет утилизационного платежа.

Теперь ставки на легковые автомобили, в том числе с повышенной проходимостью, а также сельхозтехнику, включая тракторы и комбайны, составят 50 МРП (153 150 тенге).

При этом для легковых авто применяется коэффициент: