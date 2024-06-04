К чему приведет отмена утильсбора, рассказал Роман Скляр

Первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр рассказал, к чему приведет отмена утилизационного сбора за транспортное средство, сообщает Zakon.kz.

В интервью primeminister.kz он заявил, что отмена всех барьеров, в том числе регистрационного сбора на автомобили старше трех лет, приведет к ввозу старых машин в страну и значительно ухудшит экологическую обстановку. По его данным, в стране насчитывается более 5 млн автомобилей при населении в 20 млн человек.

"Спросите у людей: хотят ли они дышать выхлопами от этих автомобилей? Все голоса должны быть услышаны. Также советовал бы посетить наши заводы и поговорить с людьми, которые там работают. На предприятиях достаточно высокая локализация, в том числе это касается сельхозтехники: все навесное, прицепное оборудование, кабины производятся с техоперациями по сварке, окраске, раскрою и гибке. Наша главная задача – стремиться к увеличению локализации. Цель, которую сейчас ставит правительство – создание сопутствующих производств, чтобы извлечь для страны как можно больше пользы", – подчеркнул Роман Скляр.

По его словам, отечественные автопроизводители произвели в прошлом году 142 тыс. автомобилей.

"Те, кто купил эти машины, не платил утильсбор. Мы стимулируем развитие собственного производства и промышленности, бенефициаром роста которой является каждый гражданин". Роман Скляр

Ранее сообщалось, что состав рабочей группы для рассмотрения петиции по вопросам утилизационного сбора за транспортное средство утвержден в Министерстве промышленности и строительства (МПС) РК.

Напомним, в Казахстане была создана петиция за отмену утильсбора, которая набрала необходимое количество подписей для ее рассмотрения. 24 мая 2024 года министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев высказался об отмене утильсбора.