Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

К чему приведет отмена утильсбора, рассказал Роман Скляр

К чему приведет отмена утильсбора, рассказал Роман Скляр, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 13:55 Фото: pixabay
Первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр рассказал, к чему приведет отмена утилизационного сбора за транспортное средство, сообщает Zakon.kz.

В интервью primeminister.kz он заявил, что отмена всех барьеров, в том числе регистрационного сбора на автомобили старше трех лет, приведет к ввозу старых машин в страну и значительно ухудшит экологическую обстановку. По его данным, в стране насчитывается более 5 млн автомобилей при населении в 20 млн человек.

"Спросите у людей: хотят ли они дышать выхлопами от этих автомобилей? Все голоса должны быть услышаны. Также советовал бы посетить наши заводы и поговорить с людьми, которые там работают. На предприятиях достаточно высокая локализация, в том числе это касается сельхозтехники: все навесное, прицепное оборудование, кабины производятся с техоперациями по сварке, окраске, раскрою и гибке. Наша главная задача – стремиться к увеличению локализации. Цель, которую сейчас ставит правительство – создание сопутствующих производств, чтобы извлечь для страны как можно больше пользы", – подчеркнул Роман Скляр.

По его словам, отечественные автопроизводители произвели в прошлом году 142 тыс. автомобилей.

"Те, кто купил эти машины, не платил утильсбор. Мы стимулируем развитие собственного производства и промышленности, бенефициаром роста которой является каждый гражданин".Роман Скляр

Ранее сообщалось, что состав рабочей группы для рассмотрения петиции по вопросам утилизационного сбора за транспортное средство утвержден в Министерстве промышленности и строительства (МПС) РК.

Напомним, в Казахстане была создана петиция за отмену утильсбора, которая набрала необходимое количество подписей для ее рассмотрения. 24 мая 2024 года министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев высказался об отмене утильсбора.

Читайте также

Кто отвечает за качество дорог в Казахстане
Кто отвечает за качество дорог в Казахстане
Динара Халдарова
Правительство РК Скляр Роман Казахстан 2024 год Автопромышленность
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
деньги, Казахстан, МВД
Сразу же кладите трубку: в МВД Казахстана рассказали, как распознать интернет-мошенников
Минобороны разослало важное обращение к казахстанцам
Минобороны разослало важное обращение к казахстанцам
Аномальная жара в 50 градусов &quot;угрожает&quot; Казахстану
Аномальная жара в 50 градусов "угрожает" Казахстану
Опасные помидоры ввезли в Казахстан из Узбекистана и Туркменистана
Опасные помидоры ввезли в Казахстан из Узбекистана и Туркменистана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: