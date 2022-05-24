Осужденный в Казахстане нарисовал портрет Наоми Кэмпбелл

Осужденный в Карагандинской области нарисовал портрет британской супермодели Наоми Кэмпбелл, сообщает Zakon.kz.

С детства мне нравилась кинозвезда Наоми Кэмпбелл, она была моим кумиром. Еще когда я учился в школе, хотел нарисовать ее портрет. И вот теперь, находясь здесь, в день ее рождения, 22 мая, мне удалось нарисовать ее портрет. Для написания портрета мне понадобилось два дня. Осужденный

Фото: ДУИС по Карагандинской области

Мужчина отбывает наказание в учреждении АК-159/11. Его приговорили к шести годам лишения свободы за нанесение тяжких телесных повреждений. Еще с детства он занимался творчеством, очень любил рисовать. С первых дней, когда лишился свободы, чтобы хоть как-то отвлечь себя, начал рисовать все, что приходило в голову.