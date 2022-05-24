Порядка 700 миллиардов тенге утильсбора за год планируют получать в Казахстане

По прогнозным показателям, в текущем году утильсбор составит порядка 690-700 млрд тенге, сообщил в кулуарах правительства министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, передает корреспондент Zakon.kz.

Из всей суммы, получаемой по утильплатежам, где-то порядка 12 млрд уходит на сбор, транспортировку, переработку твердо-бытовых отходов и автокомпонентов. Кроме этого, на утилизацию вышедших из эксплуатации автотранспортных средств и сельхозтехники уходит приблизительно такая же сумма. Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев

Министр напомнил, что «Жасыл Даму» работает на основании своей инвестиционной политики.

Если будут проекты, направленные на переработку, они могут вносить изменения в инвестиционную политику и, соответственно, будем финансировать такие проекты. По прогнозным показателям, в текущем году планируется сбор порядка 690-700 млрд тенге. Сериккали Брекешев

Ранее первый заместитель премьер-министра Роман Скляр ответил на вопрос о возможности отмены утильсбора в Казахстане. При этом он напомнил, что у соседних государств имеется этот утильсбор, а у Казахстана пока нет других механизмов для защиты отечественных производителей.