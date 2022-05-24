Асель Караулова: Местный PR-рынок в состоянии ожидания

27 мая в Алматы пройдет 18-й Международный PR-форум – крупнейшее отраслевое событие рынка коммуникаций страны и региона.

Корреспондент Zakon.kz побеседовал с бессменным организатором форума Асель Карауловой, президентом Казахстанского пресс-клуба, сооснователем клуба PR-шы и председателем Совета НАСО РК.

— Асель, какова основная тема форума этого года и чему он посвящен?

— Наша общая тема форума звучит как «Коммуникации в эпоху «Черных лебедей». С последнего форума прошлого года очень много изменилось – январские события в Казахстане, конфликт в Украине. Мы все считали, что COVID-19 – самое тяжелое испытание, сейчас мы его пройдем и все вернется на круги своя. Никто не ожидал таких «Черных лебедей», нивелирование последствий которых во многом отражается на специалистах по коммуникациям как в компаниях, так и в госструктурах. При этом неграмотно выстроенные коммуникации также являются причиной многих конфликтов и потерь репутации. Сегодня сложно переоценить важность комплексных стратегических коммуникаций и soft skills – умения выстраивать эти самые коммуникации – для каждого из нас.

Как всегда, первая ключевая пленарная дискуссия у нас более стратегическая, общая. Мы будем говорить о разрывах в коммуникациях между обществом и властью, о «Слышащем государстве» и уроках после январских беспорядков. Конечно, затронем тему военных действий в Украине, информационных войн и влияния российской пропаганды на формирование общественного мнения казахстанцев. Это очень болезненная и тонкая тема, но о ней обязательно нужно говорить. Все идеологические и информационные проблемы, которые в Казахстане накапливались десятилетиями, сегодня концентрированно проявляются. Нам необходимо их решать.

Мы также пригласили экспертов в области внутренних коммуникаций – у них сегодня особая роль в компаниях. После трагических январских событий и начала конфликта в Украине общество очень сильно и полярно разделилось. Это касается и сотрудников различных организаций и компаний. На идеологической почве возникают конфликты в компаниях. Как работать с такими ситуациями? Как говорить с сотрудниками на сложные и тонкие темы? Должен ли СЕO сегодня высказывать свою политическую позицию? На эти и другие вопросы мы будем искать ответы вместе с нашими экспертами.

— В программе есть отдельная секция, которая посвящена вопросам развития коммуникаций на казахоязычном рынке. Расскажите, пожалуйста, подробнее о ней.

— Да, мы уже многие годы делаем отдельную тему по казахоязычным коммуникациям. Там есть своя специфика, и в этом году мы будем обсуждать проблемы профессионального анализа, какие коммуникационные инструменты будут определять будущее в сфере финансов, внутренние коммуникации и общение с сотрудниками на государственном языке и другие темы.

Различные эксперты поделятся своим мнением и опытом по этим вопросам.

Отдельное внимание уделяем теме ESG и трансформации в устойчивую повестку. Это очень актуально сегодня не только для добывающих компаний, но и для всех остальных тоже. Опыт таких компаний, как ТШО, ERG – интересен и показателен.

— Назовите ключевые тренды на казахстанском рынке коммуникаций. Как влияет конфликт в Украине и антироссийские санкции на наш рынок?

— По трендам мы представим на форуме отдельное исследование. Но, в целом, мы все оказались в абсолютно беспрецедентной ситуации. С таким наша страна еще не сталкивалась в своей новейшей истории. Идут военные столкновения, санкции в отношении России нарастают, их последствия для Казахстана тоже чувствуются. И прогнозы делать очень сложно, ситуация меняется каждый день.

На сегодня крупнейшие мировые PR и рекламные сети и другие заявили о своем уходе с российского рынка. Некоторые усиливают свое присутствие в Казахстане, но массового наплыва, как прогнозировалось, мы не видим.

При этом некоторые международные бренды приостановили свою коммуникационную и маркетинговую активность, все находятся в состоянии ожидания. Сегодня очевидно, что ценность репутации, моральные и этические стандарты для многих компаний оказались важнее прибылей, и мы отчетливо видим этот тренд.

Не думаю, что международные PR-агентства и сети сейчас ринутся в Казахстан. Они могут продолжать работать онлайн для своих казахстанских клиентов. При этом могут приехать небольшие компании и отдельные фриланс-специалисты, в том числе по внутренним, digital-коммуникациям, поскольку политические и медиакоммуникации все же очень сильно завязаны на локальную культурную, языковую и ментальную специфику страны. Для крупных игроков у нас очень специфичный, достаточно непрозрачный и маленький рынок, географически мы тоже невыгодно расположены.

Местный PR-рынок аналогично в состоянии ожидания. Он активизировался после суровых ковидных ограничений, а также на фоне политической активности в стране. Но сейчас практически невозможно долгосрочное и среднесрочное планирование, все очень быстро меняется.