Экс-президент Молдовы Игорь Додон задержан по подозрению в госизмене

Бывшего президента Молдовы Игоря Додона задержали на 72 часа по подозрению в государственной измене, сообщает Zakon.kz.

По информации «Sputnik Молдова», расследование проводится в рамках уголовного дела по четырем статьям: о пассивной коррупции, получении финансирования политической партией от преступной организации, незаконном обогащении и государственной измене.

В доме и некоторых помещениях, принадлежащих экс-президенту Молдовы, прошли обыски.

Следственные мероприятия продолжаются. Он задержан на 72 часа. Пресс-секретарь молдавской генпрокуратуры Марианна Кёрпек

Генпрокуратура Молдавии 18 мая возбудила уголовное дело против Игоря Додона. Его подозревают в получении взятки от бизнесмена. Поводом послужили видеозаписи от 2019 года.