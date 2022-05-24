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Экс-президент Молдовы Игорь Додон задержан по подозрению в госизмене

экс-президент Молдовы Игорь Додон Фото: dodon.md
Бывшего президента Молдовы Игоря Додона задержали на 72 часа по подозрению в государственной измене, сообщает Zakon.kz.

По информации «Sputnik Молдова», расследование проводится в рамках уголовного дела по четырем статьям: о пассивной коррупции, получении финансирования политической партией от преступной организации, незаконном обогащении и государственной измене.

В доме и некоторых помещениях, принадлежащих экс-президенту Молдовы, прошли обыски.

Следственные мероприятия продолжаются. Он задержан на 72 часа. Пресс-секретарь молдавской генпрокуратуры Марианна Кёрпек

Генпрокуратура Молдавии 18 мая возбудила уголовное дело против Игоря Додона. Его подозревают в получении взятки от бизнесмена. Поводом послужили видеозаписи от 2019 года.

Анастасия Стативкина
Молдова
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