Экс-президент Молдовы Игорь Додон задержан по подозрению в госизмене
Фото: dodon.md
Бывшего президента Молдовы Игоря Додона задержали на 72 часа по подозрению в государственной измене, сообщает Zakon.kz.
По информации «Sputnik Молдова», расследование проводится в рамках уголовного дела по четырем статьям: о пассивной коррупции, получении финансирования политической партией от преступной организации, незаконном обогащении и государственной измене.
В доме и некоторых помещениях, принадлежащих экс-президенту Молдовы, прошли обыски.
Следственные мероприятия продолжаются. Он задержан на 72 часа. Пресс-секретарь молдавской генпрокуратуры Марианна Кёрпек
Генпрокуратура Молдавии 18 мая возбудила уголовное дело против Игоря Додона. Его подозревают в получении взятки от бизнесмена. Поводом послужили видеозаписи от 2019 года.