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Фура с чипсами вылетела в кювет на трассе в СКО

Фура вылетела в кювет Фото: ДП СКО
На трассе в Северо-Казахстанской области фура с чипсами улетела в кювет, сообщает Zakon.kz.
В минувшую субботу около 15:00 в 1 километре от поворота у фуры MAN под управлением 43-летнего водителя возникла поломка в ходовой части. Большегруз съехал в кусты и упал на бок. Водитель, перевозивший 5 тонн чипсов, направлялся из Новосибирска в Костанай. Пресс-служба ДП СКО

Патрулировавшие участок автодороги Челябинск – Новосибирск сотрудники батальона патрульной полиции старший лейтенант Адиль Казиев и капитан Серик Сейпиев прибыли на место ДТП.

Фура вылетела в кювет

Фото: ДП СКО

Фура вылетела в кювет

Фото: ДП СКО

Полицейские вызвали на подмогу тяжелую технику ТОО «Казавтодор», однако застрявший большегруз не удалось вытащить из кювета. К этому времени полицейскими был вызван дополнительно кран на базе КамАЗа. Кузов и переднюю часть рефрижератора пришлось отделить.

Фура вылетела в кювет

Фото: ДП СКО

Анастасия Стативкина
Северо-Казахстанская область
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