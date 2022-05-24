Главные изменения в законодательстве за неделю: с 16 по 22 мая 2022 года

Информационная система «Параграф» подготовила сообщение о важных изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за неделю: с 16 по 22 мая 2022 года, передает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев дал поручения бизнесменам

Требуются системные меры по снижению репрессивного характера деятельности контролирующих органов. Поступает множество сигналов о том, что необоснованное преследование, давление со стороны правоохранительных структур все же сохраняется. Бизнес активно поднимает проблемы, связанные с системой государственного аудита. Необходимо выстроить более эффективную систему выявления и реагирования на вышеуказанные факторы давления на бизнес. Не менее важный приоритет – обеспечение открытого и справедливого правосудия. Помимо шагов по усилению механизмов защиты бизнеса, особое внимание нужно уделить формированию привлекательного инвестиционного климата. От предпринимателей справедливо звучат упреки касательно постоянных изменений и непредсказуемости государственных политик.

Программа действий правительства РК на 2022 год

Цель программы – запуск основ нового экономического курса страны на среднесрочный период, что предполагает разработку и внедрение механизмов по обеспечению граждан достойной работой и повышению их благосостояния. Народ Казахстана должен быть уверен в своем будущем и будущем своих детей.

Правительство приступило к действиям в рамках программы по четырем направлениям: макроэкономическая стабильность, диверсификация экономики, развитие человеческого капитала и государственное управление.

Сохранение исчезающих видов рыб и водных животных

Постановление правительства РК от 13 мая 2022 года №305 «Об изъятии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов рыб и других водных животных для научных исследований»

Разрешено изъятие:

156 особей каспийских тюленей для мечения, кольцевания и научных исследований с последующим выпуском в природную среду обитания в период с 15 марта по 15 мая 2022 года и с 15 сентября по 1 декабря 2022 года на островах Дурнева и Ремонтные шалыги (Актоты) Мангистауской и Атырауской областей; аральского шипа для научных исследований в период с 1 апреля по 1 октября 2022 года в объеме 550 килограмм из рек Или, Каратал, озера Балхаш и Капшагайского водохранилища в пределах Алматинской области; аральского усача для научных исследований в период с 1 марта по 1 октября 2022 года в объеме 300 килограмм из реки Сырдарьи в пределах Кызылординской и Туркестанской областей.

Ставки платы за изъятие одного килограмма аральского шипа установлены в размере 0,064 МРП и за изъятие одного килограмма аральского усача в размере 0,013 МРП.

Инвестиционные обязательства

Постановление правительства РК от 17 мая 2022 года №312 «Об утверждении Правил заключения, внесения изменений, прекращения действия соглашения об инвестиционных обязательствах и типовой формы соглашения об инвестиционных обязательствах»

Постановлением утверждены:

правила заключения, внесения изменений, прекращения действия соглашения об инвестиционных обязательствах; типовая форма соглашения об инвестиционных обязательствах.

Правила определяют порядок заключения, внесения изменений, прекращения действия соглашения об инвестиционных обязательствах.

Сбор, хранение и захоронение радиоактивных отходов и отработавшего ядерного топлива

Согласно изменениям, эксплуатирующая организация при обращении с радиоактивными отходами, помимо прочего, ведет учет всех образующихся отходов, обеспечивает возможность их контроля на всех стадиях от сбора до хранения и (или) захоронения и ежегодно по состоянию на 1 января до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет отчет по инвентаризации РАО, который составляется на основании акта инвентаризации РАО и паспортов РАО на бумажном и (или) электронном носителях в уполномоченный орган в области использования атомной энергии по форме согласно приложению к правилам.

Предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке

Приказ министра энергетики Республики Казахстан от 14 мая 2022 года №172 «Об утверждении предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан»

Приказом утверждены:

предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан на период с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года; предельные цены оптовой реализации товарного газа для промышленных потребителей-инвесторов, приобретающих товарный газ для производства компримированного и (или) сжиженного природного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан, на период с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года.

Государственный сервис контроля доступа к персональным данным

Правила определяют порядок функционирования государственного сервиса контроля доступа к персональным данным.

Функционирование государственного сервиса контроля доступа к персональным данным осуществляется при автоматизации следующих процессов:

информационное взаимодействие собственников и (или) операторов, третьих лиц с субъектом и уполномоченным органом при доступе к персональным данным, содержащимся в объектах информатизации государственных органов и (или) государственных юридических лиц, включая получение от субъекта согласия на сбор, обработку персональных данных или их передачу третьим лицам; предоставление субъектом или его законным представителем согласия (отказа) на сбор и (или) обработку персональных данных, содержащихся в объектах информатизации государственных органов и (или) государственных юридических лиц; отзыв субъектом или его законным представителем согласия на сбор и (или) обработку персональных данных, содержащихся в объектах информатизации государственных органов и (или) государственных юридических лиц; уведомление субъекта о действиях с его персональными данными, содержащимися в объектах информатизации государственных органов и (или) государственных юридических лиц (доступ, просмотр, изменение, дополнение, передача, блокирование, уничтожение); представление субъекту сведений о собственниках и (или) операторах, имеющих согласие на сбор и (или) обработку его персональных данных, содержащихся в объектах информатизации государственных органов и (или) государственных юридических лиц.

Процесс получения доступа к персональным данным осуществляется двумя способами. Запрос на доступ к персональным данным направляется в формате согласно Единым требованиям.

Освобождение или отсрочка от воинской службы

В новой редакции изложены:

стандарт государственной услуги «Предоставление отсрочки от призыва»;

стандарт государственной услуги «Освобождение граждан от призыва на воинскую службу».

Временный порядок перечисления сумм ввозных таможенных, специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин

Принято решение временно, по взаимному согласованию, до вступления в силу Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части, касающейся Протокола о порядке зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие), их перечисления в доход бюджетов государств-членов, исходить из возможности осуществлять исполнение возникших с 1 января 2022 года встречных обязательств по перечислению денежных средств в счет сумм ввозных таможенных, специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин также и в российских рублях (по официальным курсам национальных валют, установленным национальными (центральными) банками государств-членов на рабочий день, следующий за датой перечисления денежных средств в национальной валюте).

Все изменения, произошедшие в казахстанском законодательстве за неделю, смотрите здесь.