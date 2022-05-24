Более чем в 2 раза сократят список документов для подключения к газу в Нур-Султане

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал об упрощении процедуры сбора документов для подключения домов к газу.

Как вы знаете, газификация города благоприятно сказывается как на экологии города, так и на качестве проживания горожан. К нам обращаются жители по вопросам сбора документов для подключения домов к газу. Если ранее для подключения дома к газу необходимо было собрать восемь документов, что затягивалось более чем на шесть месяцев, то теперь планируем сократить количество документов. Алтай Кульгинов

Фото: Александр Куприенко

Данная мера принимается в рамках указа главы государства «О мерах по дебюрократизации деятельности госаппарата».

Ранее вопрос о сокращении списка документов для подключения к газу мы рассмотрели на совещании в правительстве с участием Министерства энергетики, Министерства нацэкономики, АО «НК «QazaqGaz» и др. Как вы знаете, в городе мы полностью газифицировали два района – Сарыарка и Алматы. Для этого построили свыше 680 км газораспределительных сетей, подвели внутриквартальные сети. Аким Нур-Султана

Доступ к газу, как отметил градоначальник, получили 14 тыс. абонентов, более 6 тыс. абонентов получили техусловия, кроме того, свыше 3,5 тыс. домов уже подключены к газу (более 25%).

Фото: Александр Куприенко

Приняли ряд льгот: нуждающимся категориям выделяем социальную помощь на подключение к газу – размер соцпомощи увеличили до 413 тыс. тенге, всем горожанам на бесплатной основе выдаются счетчики, также есть программа беспроцентного кредитования. Летом начнем работы по строительству подводящего газопровода в оставшихся районах – Байконыр и Есиль. К примеру, это ЖМ Ильинка (Уркер), Ондирис, Пригородный, Тельман, мкрн Family Village, Garden Village и др. Ведется проектирование в мкрн Чубары. В двух районах – Есиль и Байконыр – для начала построим подводящий газопровод, а внутриквартальные сети – в следующем году. Алтай Кульгинов

Кроме того, на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 тринадцать водогрейных котлов перевели на газ.

Фото: Александр Куприенко

Возобновили строительство ТЭЦ-3, ведем проектирование трех локальных газовых котельных для обеспечения теплом новых районов застроек. Все данные меры позволят значительно улучшить экологию города. Ход газификации находится на контроле у главы государства, – написал аким столицы.