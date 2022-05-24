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Что будет с ценами на жилье в Казахстане

Стоимость, жилье Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова заявила, что цены на жилье в Казахстане могут незначительно снизиться, передает корреспондент Zakon.kz.

Она назвала четыре фактора, которые влияют на стоимость жилья.

Прежде всего, это общая инфляция. Второй фактор – это демографическая структура населения. У нас в прошлом году родилось 450 тыс. детей – абсолютный рекорд. Это очень хороший показатель рождаемости, означающий, что казахстанцы верят в будущее страны. И, соответственно, каждому в этой семье в будущем необходимо будет расширение.Ляззат Ибрагимова

Третий фактор – это тенденция социальной ситуации в мире. По словам предправления банка, из-за пандемии коронавируса во всех странах мира люди стали по-другому относится к жилью. Многие перешли на удаленный формат работы, что повысило ценность собственного жилья.

Четвертый фактор – возможность использования пенсионных накоплений. Сейчас доступность значительно снизилась, по апрелю мы увидели снижение количества сделок на 20%, сейчас и по маю посмотрим статистику. Думаю, что по результатам полугодия увидим замедление темпов роста цен на жилье. Но глобального снижения не может быть. Я думаю, что влияние пандемии, мировая инфляция не дадут рынку Казахстана отдельно показать снижение в отличие от других страновых рынков.Ляззат Ибрагимова

С 1 апреля 2022 года в Казахстане действуют новые пороги минимальной достаточности для досрочного снятия части пенсионных накоплений.

Тамила Языкова
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