Взятка в размере 40 млн тенге: задержан главный специалист ДГД по ЗКО

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Задержан главный специалист Департамента государственных доходов по Западно-Казахстанской области, который подозревается в получении взятки в размере 40 млн тенге. Об этом сообщили в Агентстве РК по противодействию коррупции, передает Zakon.kz.