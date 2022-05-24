Взятка в размере 40 млн тенге: задержан главный специалист ДГД по ЗКО
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Задержан главный специалист Департамента государственных доходов по Западно-Казахстанской области, который подозревается в получении взятки в размере 40 млн тенге. Об этом сообщили в Агентстве РК по противодействию коррупции, передает Zakon.kz.
Антикоррупционной службой по Западно-Казахстанской области в рамках досудебного расследования изобличен главный специалист департамента государственных доходов, который подозревается в получении от Ж., директора ТОО, взятки в особо крупном размере – в сумме 40 млн тенге, за вынесение положительного акта налоговой проверки в пользу ТОО.Пресс-служба Антикора
В ведомстве уточнили, что в отношении подозреваемого избрана мера пресечения «содержание под стражей».